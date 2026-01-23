隨著2月5日NBA交易截止日逼近，籃網隊（Nets）前鋒小波特（Michael Porter Jr.）成為市場上最受關注的目標之一。然而根據《ClutchPoints》名記Brett Siegel的最新報導，兩支西區豪門金州勇士與洛杉磯湖人目前可能已退出小波特的爭奪戰，主因在於無法接受籃網過高的要價以及合約負擔。而勇士若放棄小波特，根據此前報導，墨菲（Trey Murphy III）、威金斯（Andrew Wiggins）、德羅展（DeMar DeRozan）可能是他們鎖定的目標。
價格過高！勇士湖人雙雙收手
報導指出，勇士隊雖然曾內部討論過引進小波特的可能性，但在收到籃網的回應後，認為要價遠超預期而選擇作罷。與此同時，湖人隊也無意追求這位明星射手，主因是小波特在2026/27賽季的薪資高達4080萬美元，湖人目前並不打算承擔如此龐大的合約負擔。
籃網隊目前的態度非常強硬，已向潛在合作夥伴表明，他們並不急於在截止日前脫手。若無法獲得滿意的報價，籃網寧願讓正值生涯巔峰的小波特留隊。小波特本季在布魯克林打出生涯年，場均貢獻25.3分、7.4籃板及3.2助攻，各項數據均創下新高。
勇士側翼備案：老戰友 Wiggins 進入雷達
雖然放棄小波特，但勇士隊仍急需填補巴特勒（Jimmy Butler）報銷後的側翼空缺。據悉，勇士已將目光轉向以下目標：威金斯：去年在巴特勒交易案中被送往熱火的奪冠功臣，目前傳出勇士與這位2022年冠軍成員仍有濃厚的情誼。另一人選則是德羅展，他是效力於國王隊的老牌球星。
而鵜鶘側翼墨菲則是最理想選擇，勇士隊對這位鵜鶘隊球員的興趣已是聯盟公開的秘密，但鵜鶘目前傾向不予交易，除非能換回多枚首輪籤與具潛力的年輕球員。
籃網重建的十字路口
儘管籃網戰績僅12勝30負，位居東部末端，但小波特的高價值讓球團在談判桌上佔據優勢。雖然外界認為29歲的小波特可能不符合籃網長期重建的時間表，但如果處理他仍是籃網管理層目前最糾結的難題。
若籃網最終決定留下小波特，他將在周五對陣塞爾提克的比賽中繼續領軍出征。
消息來源：ClutchPoints
