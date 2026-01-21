我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士明星前鋒「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）意外重傷報銷，讓勇士提前面臨分岔口。（圖／美聯社／達志影像）

NBA金州勇士昨日面臨老牌球星巴特勒（Jimmy Butler）右膝ACL撕裂重傷倒下，傳出23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）上場計畫重啟，實際上，根據《The Athletic》記者艾米克（Sam Amick）報導，在巴特勒倒下前，勇士內部依然相信他們能在季後賽掀起波瀾，包含昨日135：112擊敗熱火，勇士近16場贏下12場，從13勝15敗低迷開局爬升至西區第八，距離湖人僅落後1.5場勝差，但在巴特勒倒下後，一切又將從頭開始。巴特勒在加盟勇士後獲得2年1.12億美元延長合約的第1年就倒下，他的右膝曾在2018年發生半月板撕裂、2024 年又扭傷內側副韌帶，考量到現實情況，此次重傷幾乎象徵其生涯終結，也可以說是勇士王朝的結局。與巴特勒在場上難以相容、又打同位置的庫明加，普遍被認為將有望重新上場，去年季後賽西區準決賽，柯瑞（Stephen Curry）首戰就因腿筋受傷賽季報銷，庫明加獲得球權，在31分鐘上場時間內，以55.4%投籃命中率，場均轟下24.3分，證明其身手，但一切還是回到源頭，科爾（Steve Kerr）並不信任他。根據《The Athletic》報導，勇士長期不讓庫明加上場，使得他的市場行情被打壞，所有跡象顯示，國王仍是唯一真正有意追求他的球隊，但國王最近已經正式拒絕報價中的1張受保護首輪籤，原因也很簡單，就是勇士目前的混亂局勢，讓他們不想多花費高額成本來獲得庫明加。隨著交易截止日臨近，誰也不知道會發生什麼事，但可以肯定的是，老闆萊科布（Joe Lacob）和總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.），將更積極尋求補強，不論是庫明加還是其他主力球員。然而根據內部消息人士透露，目前根本沒有球隊打電話詢問庫明加的交易。當科爾昨日賽後被問到巴特勒受傷後，庫明加是否終於能上場時，科爾給出肯定答覆：「當然。」，這是出自局勢壓力，不只是巴特勒受傷，而是就現實而言，「沒上場的庫明加，根本沒辦法吸引各隊報價」。勇士就算還是想賣庫明加，也得重啟上場計畫，然後期盼他打出好表現，在2月5日交易截止日前，找回過去的市場行情，屆時再做下一步規劃。