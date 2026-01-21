我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NBC節目《NBA ShowTime》邀請3大傳奇球星卡特（Vince Carter）、安東尼（Carmelo Anthony）與波許（Chris Bosh）擔任球評，賽後不僅大讚庫明加表現，也為其發聲，嗆爆勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）（右）。（圖／美聯社／達志影像）

NBA金州勇士今（21）日127：145遺憾敗給多倫多暴龍，23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）相隔超過1個月再獲上場機會，替補出賽21分鐘就10投7中砍20分、5籃板。美國轉播單位NBC節目《NBA ShowTime》邀請3大傳奇球星卡特（Vince Carter）、安東尼（Carmelo Anthony）與波許（Chris Bosh）擔任球評，賽後不僅大讚庫明加表現，也為其發聲，嗆爆勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.），眼見庫明加相隔34天再上場，就打出精湛發揮，《NBA ShowTime》賽後刻意播放小鄧利維賽前談到庫明加交易的片段，言談中暗示市場上目前沒有球隊想要接收庫明加。對比庫明加本場21分鐘爆轟20分，一度率領勇士追近比分的主宰表現，小鄧利維這段發言顯得更為諷刺，讓在場的3位球迷都笑翻。隨後卡特收起笑容，直言勇士管理層不能這樣對待一位年輕球員。「你不能這樣對待他，然後回來說這些話。」卡特補充道，「我知道他有權利這麼做，把庫明加放在板凳最末端，然後期待他可以為你換來很多東西，但但當被問到時又這樣說，拜託，你必須像個男人一樣，再去要求這些事。」安東尼隨後說到，「對一個年輕球員而言，最艱難的就是處理這種情況，因為他還在提升比賽能力，就發展而言，他甚至不知道自己可以成長到什麼程度。但現實情況卻是，他得度過這段期間，必須面對作為職業球員的挑戰。」「大家都想讓我打球，隊友也很看好我，但教練就是不讓我上場，這當中肯定有什麼錯誤。」安東尼道出如今風向為何一面倒向庫明加，「有些事情真的說不通，所以你會收到那些球迷、球員間的抱怨，今晚庫明加攻下20分，也正式引爆這些矛盾的信號。」波許則說，「我想讚揚他（庫明加），保持努力、永遠做好準備上場，但說回實話，從被一支冠軍球隊選進，跟柯瑞（Stephen Curry）成為隊友，以為自己會得到這些讚譽，成為球隊的一部分，結果卻不是如此，這真的很艱難。」由於本次為波許首次於《NBA ShowTime》亮相，最後主持人感謝波許參與，還暗酸小鄧利維，「我們期待你（指波許）再回來，請求交易...但我們不會交易你，我確定我們不會這麼做。」