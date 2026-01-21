我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA金州勇士今（21）日主場127：145不敵多倫多暴龍，在巴特勒（Jimmy Butler）ACL撕裂報銷情況下，總教練科爾（Steve Kerr）重新啟用23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），結果他只用上半場5分鐘找回比賽節奏，下半場就火力全開，10投7中攻下20分、5籃板，一度率領大比分落後的勇士，追近至10分差，賽後勇士球迷也在各大社群平台上怒噴科爾，「科爾出來面對」、「到底在冰幾點的」、「苦命一復出就砍20分，這巴掌打得真響」勇士昨戰擊敗熱火取勝，近16場拿下12勝，但主力球星巴特勒卻遭遇ACL撕裂重傷，確定本季提前報銷，庫明加重新進入輪替，本場面對暴龍，繼去年12月18日後、相隔34天再度上場。庫明加第二節一上場明顯還在找感覺，上場5分鐘僅出手1次落空、罰球2次都沒進，接獲隊友空拋還放槍，僅抓下2籃板，隨後在第三節剩下6分12秒，在勇士落後最多高達30分情況下又重新上場。庫明加隨後把握機會，先接獲格林秒傳上演平框爆扣，後續連續單打製造犯規還進算，單節攻下12分，與單節射進3顆外線的希爾德（Buddy Hield），合力助隊猛追分，全場勇士球迷都嗨翻天。庫明加擁有勇士最缺乏的衝擊籃框能力，自主持球進攻，也能讓勇士在戰術跑不出來、只能依賴柯瑞時，多出一個得分選項，下半場10投7中，上場21分鐘攻下20分、以及全隊最多8次罰球，全都是最好證明。球迷看在眼裡，賽後Threads、Youtube等紛紛討論科爾當初到底為何要冷凍庫明加，賽後評論節目《NBA ShowTime》也談及此事，3大傳奇球星卡特、安東尼與波許都大讚庫明加表現，直言勇士很需要這位23歲年輕前鋒，隨後眾人也要勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.），