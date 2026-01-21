我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA金州勇士今（21）日主場迎戰多倫多暴龍，在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）缺陣下，由柯瑞帶隊出擊，但開局防守徹底失序，被暴龍打出10：0攻勢，首節就被攻下41分，陷入雙位數落後，勇士昨戰雖以135：112大勝邁阿密熱火，但主力球星巴特勒遭遇右膝前十字韌帶（ACL）撕裂，本賽季意外提前報銷，本場面對暴龍，只能由柯瑞獨自「背靠背」率隊交手暴龍。暴龍開局就將節奏盡量打快，開局送給勇士10：0攻勢，放投格林（Draymond Green）收到成效，團隊首節就爆砍41分，建立13分大幅領先，第二節暴龍替補陣容火力依舊，馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）連續2顆外線，暴龍第二節才打3分鐘，就取得超過20分領先。柯瑞首節一次攻守回合就被打到鼻子疑似流鼻血，後續用棉球堵住繼續上場拚戰，直到第二節倒數20秒投進本場第一顆三分外線，將史上最長的連續三分進球數，推進至84場，持續改寫「柯瑞障礙」。勇士在失去巴特勒衝鋒陷陣後，得分爆發力明顯受到影響，僅靠柯瑞獨撐大局，上場15分鐘攻下12分、1籃板與1助攻，久違上場的庫明加，明顯還在找狀態，一上場就2罰沒進，後續接獲格林空拋也放槍，上半場打了5分鐘1分未得，僅抓下2籃板，正負值-10。