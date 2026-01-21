我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA金州勇士今（21）日主場面對多倫多暴龍，在士官長巴特勒（Jimmy Butler）重傷報銷情況下，總教練科爾（Steve Kerr）不得不重新啟用23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），結果他下半場找回狀態10投7中狂砍20分，第三節一次單打得手、率隊猛追分，包含一哥柯瑞（Stephen Curry）、隊友與全場球迷，頓時歡聲雷動，有球迷卻發現坐在板凳席上的科爾完全沒反應，與板凳席全員鼓掌相比，顯得更突兀。庫明加第二節就獲得上場機會，這是他繼12月18日後、相隔34天再度上場，結果上半場明顯還在找感覺，上場5分鐘僅出手1次落空，罰球2次都沒進，完全沒有得分，僅抓下2籃板。第三節勇士一度陷入30分落後，在幾乎放棄情況下，科爾於剩下6分12秒時，再度讓庫明加重回場上，結果他接獲格林（Draymond Green）妙傳，上演平框爆扣，隨後2次隊友為他清開空間後，持球單打都完成進算加罰，單節攻下12分，幫助勇士追進至14分差。庫明加第三節期間，一次中距離出手爭取到犯規進算，板凳席上的柯瑞與其他隊友、教練團都起身鼓掌，但畫面帶到一旁的科爾卻完全沒反應，隨後慢了一拍看向紀錄台。科爾對庫明加毫無信任感，早已非新聞，但本場在庫明加下半場砍進20分、一復出就有好表現情況下，第四節退場時，科爾仍主動找他喊話，兩人在場邊有諸多對話，最後科爾拍了幾下庫明加的胸脯，似乎在鼓勵他。