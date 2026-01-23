我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著2月5日NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日進入倒數，達拉斯獨行俠隊球星「AD」戴維斯（Anthony Davis）的去留再度成為焦點。根據《ESPN》名記Tim McMahon與《ClutchPoints》的最新報導，儘管戴維斯正因左手韌帶傷勢缺陣，其經紀人富保羅（Rich Paul）仍積極推動交易，希望能將其客戶送往更有利於發展的球隊。McMahon在節目中透露，富保羅已明確表達希望戴維斯被交易，認為這對球員最為有利。然而，獨行俠球團的態度顯得相當從容，「雖然獨行俠正在探索市場並進行積極對話，但他們並未感到迫切的壓力。即便戴維斯在下個賽季訓練營開始時仍留在陣中，球團也不認為這是一個大問題。」據了解，戴維斯本人目前並未像經紀人那樣強硬地向管理層「逼宮」。獨行俠球團對於這位32歲明星內線的價值仍有一定堅持，不願在市場行情低迷時賤賣。戴維斯的左手傷勢成了這樁交易案的最大變數。根據NBA資深記者Jake Fischer報導，在戴維斯宣佈將缺陣至少6周後，原本展現最強烈興趣的亞特蘭大老鷹與多倫多暴龍已雙雙退縮。消息指出，這兩支球隊目前都已釋出不再參與重大交易談判的訊號。隨著潛在買家撤退，戴維斯的交易價值在過去一週顯著下滑，這使得他在截止日後繼續留在達拉斯的可能性大幅增加。對於現階段的獨行俠而言，戴維斯的高額合約與目前的健康狀況，使得在2月前達成重磅交易的難度極高。球團目前傾向於繼續持有戴維斯，直到出現真正符合球隊長遠利益的方案。若無意外，這位全明星長人將在傷癒後繼續披上獨行俠戰袍征戰本賽季剩餘賽程。