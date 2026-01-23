我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26球季進入後半段，金州勇士隊很可能在交易截止日前按兵不動，以謀求今年夏天的機會。根據《Clutch Points》記者Brett Siegel與《The Stein Line》Jack Fischer記者的最新報導，勇士隊管理層正醞釀一項足以改變聯盟格局的計畫，他們預計在今年休賽季同時追求密爾瓦基公鹿隊球星字母哥（Giannis Antetokounmpo）以及即將成為自由球員的詹姆斯（LeBron James），力求在柯瑞（Stephen Curry）的巔峰末期再次衝擊總冠軍。報導指出，勇士隊將這兩位超級巨星視為改變球隊走向的頭號目標。特別是詹姆斯與柯瑞的關係，在2024年巴黎奧運攜手奪金後已大幅升溫，兩人在賽場展現出的驚人默契，讓勇士管理層相信這對昔日宿敵的聯手具備統治聯盟的潛力。詹姆斯的合約即將於7月1日到期並成為完全自由球員。由於湖人隊在去年休賽季拒絕為其提供續約合約，這位41歲傳奇球星的未來動向已變得撲朔迷離。勇士隊老闆拉科布（Joe Lacob）曾於2024年試圖接觸詹姆斯，雖然當時遭到拒絕，但隨著今年詹姆斯掌握去向主動權，勇士隊已準備好再次出擊。根據該報導，「消息人士稱，如果字母哥真的在這個休賽期成為交易對象，勇士隊自然計劃在交易中扮演重要角色，同時他們也在探索讓詹姆斯和柯瑞最終聯手的可能性，因為勒布朗將在6月30日成為完全自由球員。」另一方面，儘管字母哥公開表示無意離開密爾瓦基，但聯盟內部普遍認為雙方分道揚鑣只是時間問題。一位東部高管透露：「大家都知道發生了什麼，只是在等誰先打破沉默宣布合作結束。」為了能在休賽季全力參與關於字母哥的交易談判，勇士隊目前在交易市場上保持極大耐心，不願輕易動用手中的頂級資產，這也是他們至今尚未對巴特勒（Jimmy Butler）報銷一事做出激進交易反應的主因。面對外界對受傷老將巴特勒的交易猜測，勇士隊目前持反對態度。消息人士稱，管理層極度認可巴特勒在更衣室的領袖作用，計劃全力支持其康復。除非有「超巨清單」上的球員主動尋求加盟，否則球隊不會輕易啟動涉及巴特勒或庫明加（Jonathan Kuminga）的交易。但如果勇士要交易字母哥，巴特勒合約基本上一定會以某種方式被交易處理掉。此外，總教練科爾（Steve Kerr）的合約雖然也將在本賽季結束後到期，但他本人對於留隊持開放態度。不過此前也有消息指出，科爾至今未續約，有可能反應他會在今夏離開灣區。