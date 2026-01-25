我是廣告 請繼續往下閱讀

▲布里吉斯本季場均貢獻18.7分、投籃命中率44.3%。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊目前的處境極其艱難。在明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）因前十字韌帶（ACL）撕裂導致賽季提前報銷後，球隊急需注入體能、身材與得分火力。根據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）24日報導，勇士隊已將補強目光鎖定在夏洛特黃蜂隊的側翼大將布里吉斯（Miles Bridges），而鳳凰城太陽和密爾瓦基公鹿對他也有意。除了勇士隊外，公鹿與太陽也傳出對這名27歲的前鋒感興趣。據消息人士透露，黃蜂隊對布里吉斯的標價至少是一枚首輪選秀權，甚至可能要求兩枚。布里吉斯本季場均貢獻18.7分、投籃命中率44.3%，雖然三分球命中率僅33.2%，但他身高6呎7吋的身材與優異的爆發力，被視為能立即填補巴特勒缺陣火力的最佳人選。美媒分析，為了達成這筆交易並平衡薪資，勇士隊可能的報價方案如下：🏀勇士獲得： 布里吉斯（Miles Bridges）🏀黃蜂獲得： 庫明加（Jonathan Kuminga）、希爾德（Buddy Hield）、2026年首輪選秀權（前四順位保護）希爾德雖然近期表現優異，但為了騰出下個球季的薪資空間以追求更大目標，他極可能被納入包裹。對於黃蜂而言，獲得潛力新秀庫明加與一枚預計落在13至17順位的首輪籤，將是極具吸引力的報價。布里吉斯的合約下個賽季金額僅為2280萬美元，這對勇士來說不僅是本季的救急「OK繃」，更是下球季的重要拼圖。即便未來巴特勒回歸，布里吉斯依然能提供穩定的側翼輪替深度。然而，勇士內部仍有疑慮：是否值得為了一位防守穩定度欠佳、且生涯三分命中率僅33.9%的球員，送出日益珍貴的2026年首輪籤？但在目前交易市場側翼球員稀缺的情況下，為了不讓柯瑞（Stephen Curry）的巔峰賽季付諸流水，這場豪賭似乎勢在必行。