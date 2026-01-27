我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著2月5日NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日進入最後倒數，費城76人隊的陣容動向引發市場關注。根據《費城詢問報》資深記者龐培（Keith Pompey）的消息指出，76人隊目前抱持開放態度，願意在截止日前送走資深大中鋒「籃板魔人」卓蒙德（Andre Drummond）。他本季在場均近20分鐘的出賽時間裡仍能抓下9顆籃板，效率不錯，而且他的500萬美元（約合新台幣1.5億元）合約即將到期，對一些球隊來說有吸引力。現年32歲的卓蒙德本季手持一份500萬美元的即將到期合約。他在陣中主要擔任明星中鋒恩比德（Joel Embiid）的頭號替補，並在恩比德缺陣時出任先發。本季卓蒙德出賽35場，其中包含16場先發，場均在20分鐘的上場時間內貢獻7.1分、9.0籃板，投籃命中率為49.7%。然而，76人隊之所以動了交易念頭，主因在於二年級長人博納（Adem Bona）的竄起。博納本季展現出極佳的活力與防守潛力，這讓球團認為即便沒有卓蒙德，禁區深度仍足以應付。目前紐約尼克隊傳出對卓蒙德感興趣，但受限於硬薪資上限，交易細節仍待磋商。除了卓蒙德，76人隊還有意處理部分到期合約以規避豪華稅。目前球隊高於稅線約700萬美元，距離第一層硬上限（First Apron）僅剩100萬美元空間。其他可能被交易的球員包括：艾瑞克·戈登（Eric Gordon），這位37歲的老牌射手，本季僅出賽6場，自去年12月23日後便未曾上場。他的230萬美元計薪空間具備交易價值，可能被送往籃網或爵士，但他目前正擔任潛力新秀艾吉康（VJ Edgecombe）的導師，這可能成為他留隊的理由。另外，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）與葛萊姆斯（Quentin Grimes）兩人的合約分別為830萬美元與870萬美元。其中葛萊姆斯擁有隱含的交易否決權，而烏布瑞則是多支競爭球隊虎視眈眈的補強目標。龐培分析指出，雖然76人隊傾向交易部分老將，但對於去年首輪秀麥肯（Jared McCain）仍抱持保留態度。麥肯近期雖被下放至發展聯盟，但球團將其視為葛萊姆斯若在今夏自由市場離隊後的「保險」，因此不太可能在截止日前將其送走。目前76人隊在主力健康時被視為東區頂尖強權，總經理莫雷（Daryl Morey）是否會為了省稅而削弱陣容深度，或是發動重磅交易換取即戰力，將是未來一周的觀戰重點。