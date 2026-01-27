洛杉磯湖人巨星東契奇（Luka Doncic）本季場均繳出33.4分、7.8籃板、8.7助攻的全面數據，但東契奇防守一直被外界批評不夠積極，《The Sporting News》記者Sam Stroup近期在報導中指出，雖東契奇進攻無解，但防守端成為拖垮湖人表現的關鍵因素，湖人能否解決東契奇防守問題，或是透過交易補強球隊防守能力，將左右球隊本季走向。
本季防守效率低落 東契奇問題難解
本季唐西奇最常對位的防守對象包括曼菲斯灰熊威爾斯（Jaylen Wells）、紐奧良鵜鶘瓊斯（Herb Jones）、洛杉磯快艇鄧恩（Kris Dunn）與米凱盧克（Svi Mykhailiuk）即便這四人不是球隊巨星，但他在這些對位中仍難以展現穩定的防守壓制力。
根據 ESPN 數據顯示，唐西奇在防守端讓對手「一步過掉（blow-by）」的比例高達41%，在聯盟符合統計資格的球員中排名倒數第四。此外，他在干擾投籃時，對手的有效投籃命中率（eFG%） 僅排在聯盟第109名，顯示防守影響力有限。
然而，唐西奇的防守問題也被視為限制湖人戰績進一步提升的關鍵因素之一。目前湖人排名西區第 5，但整體淨勝分僅為 -0.2，在聯盟中僅屬中段水準，且近10場比賽吞下 6 敗。
湖人防守效率聯盟倒數 導致戰績起伏不定
湖人本季防守效率值僅排聯盟第 25，場均失分高達116.2分，防守表現僅優於籃網、鵜鶘、國王、巫師與爵士。隨著季後賽卡位戰逐漸升溫，湖人能否持續維持防守專注度，將是左右戰績走向的關鍵。
資料來源：《The Sporting News》
