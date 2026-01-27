我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊今（27）日針對近期陣容變動傳出正面訊息。隨著球隊傷兵陸續歸隊，總教練瑞迪克（JJ Redick）於近期戰術實驗中，將原本穩坐先發位置的日籍前鋒八村壘（Rui Hachimura）調整至第六人角色。對此，八村壘今日首度公開回應，強調其個人數據並非首要考量，將全力配合球隊朝季後賽目標衝刺。八村壘在本球季前27場比賽均擔任先發，然而在近期傷癒復出後的7場比賽中，已轉由替補席出發。針對此項異動，八村壘展現極高的職業素養與團隊精神。他表示：「很多人會糾結於數據之類的事情，但對我來說，贏球才是關鍵。贏球能幫助球隊裡的每個人都領到優渥的薪水（大合約）。」八村壘進一步分析，轉任替補並不代表重要性降低，反而能獲得更多戰術空間，「尤其在第二陣容中，我能獲得更多觸球機會，我並不介意。對我而言，誰能留在場上打最後的收尾階段、或是誰上場時間更多，那才是我真正關心的。」總教練瑞迪克透露，目前的戰術調整旨在優化先發陣容的防守強度，並讓第二陣容保有穩定的得分火力。瑞迪克對八村壘的配合度給予高度評價，稱其為「非常易於合作（Easy to work with）」的球員，並願意為了團隊成功調整任何場上角色。瑞迪克目前偏好在先發名單中加入拉拉維亞（Jake LaRavia）或史馬特（Marcus Smart）等防守型側翼，以分擔詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）的防守壓力。八村壘本季三分球命中率達40.0%，其優異的單打與投射能力被視為第六人的理想人選，能確保球隊在主力休息時維持進攻威脅。明星後衛里夫斯（Austin Reaves）預計將於本周四對陣騎士隊時復出，預期屆時先發名單將再度微調，但八村壘目前的「得分重砲」替補定位預計將趨於固定。洛杉磯湖人隊目前戰績為27勝17負，位居西區第五。球隊在詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）三巨頭的帶領下，正積極於2月5日交易截止日前強化陣容深度，目標問鼎2025-26年球季NBA總冠軍。