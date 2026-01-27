我是廣告 請繼續往下閱讀

當洛杉磯湖人今（27）日造訪風城芝加哥挑戰公牛時，那個永恆的籃球難題總會被搬上檯面。詹姆斯（LeBron James）與喬丹（Michael Jordan），究竟誰才是史上最佳（GOAT）？湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）在賽前受訪時，給出了他的獨到見解，並分享了執教詹皇一年半來的親身震撼，直呼「心態太瘋狂。」面對媒體提問，瑞迪克並沒有選邊站，而是表達了對兩位傳奇的最高敬意。「我一直都說，任何時代的偉大球員，放到另一個時代依然會是偉大的。比較不同時代和球風是很困難的，對我來說，比較數據更是難上加難，」瑞迪克表示，「你可以說喬丹第一、詹姆斯第二，或者反過來。但在我看來，他們就是史上最偉大的兩名球員。」相較於一般的客套稱讚，瑞迪克更著重於分享他近距離觀察詹姆斯的心得。「以前常聽說詹皇是如何備戰的，但我沒當過他隊友，無法親身體會。直到過去這一年半在他身邊，我才發現他簡直是個瘋子。」瑞迪克驚嘆道。瑞迪克進一步解釋：「他對於比賽的態度和準備工作簡直到了偏執的地步。他每一天的生活核心，都圍繞在『我該如何讓身體和心靈準備好打下一場比賽』，這種職業精神令人難以置信。」撇開與籃球之神的比較，詹姆斯目前正處於史無前例的第23個NBA賽季。身為聯盟現役最年長的41歲老將，他不僅持續堆高歷史得分王紀錄，近期更成為史上首位例行賽加季後賽總得分突破51,000分的球員。本季至今，詹皇出賽27場，場均上場超過33分鐘，繳出22.3分、6.0籃板、6.9助攻與1.1抄截的成績單，投籃命中率高達50.8％，三分球命中率33.1％。雖然未能入選明星賽先發名單，但外界普遍預期教練團仍會將他選入，這將是他生涯第22度入選全明星賽。