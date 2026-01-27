隨著2月5日交易截止日進入最後倒數，目前穩居西區前段班的休士頓火箭隊，補強動向引發各界關注。儘管外界普遍認為火箭急需一名先發控球後衛來填補范弗利特（Fred VanVleet）缺陣的空缺，但根據《Yahoo Sports》最新爆料，火箭高層目前的補強重心似乎意外轉向了「內線深度」，正考慮再引進一名具備籃板與禁區對抗能力的中鋒。
「替補中鋒卡佩拉（Clint Capela）最近獲得了上場機會，這位老將中鋒也做出了積極的回應，在最近兩次上場中搶下了16個籃板。但由於亞當斯預計將缺席本賽季的大部分比賽，火箭隊管理層仍在權衡是否要再引進一名內線球員，無論是在2月5日交易截止日期前通過交易，還是在截止日期前通過交易。」《Yahoo Sports》在報導中這樣寫道。
追求極致高度：烏度卡的內線哲學
火箭隊本季在杜蘭特（Kevin Durant）與申京（Alperen Sengun）的雙星領軍下表現強勁，但內線輪替因老將「水行俠」史蒂文·亞當斯（Steven Adams）長期缺陣而出現隱憂。儘管目前已有卡培拉分擔禁區重任，但總教練烏度卡（Ime Udoka）偏好場上始終保有一名強悍的高大中鋒負責護框與爭搶籃板，這讓火箭高層開始評估是否在截止日前，透過小額交易或後續的買斷市場（Buyout Market）補進另一名長人。
至於開季就一直傳出藥補控衛的傳聞，交易新聞網站Heavy Sports最近的報導顯示，由於價格過高，烏多卡不想在交易截止日期前再引進一名控球後衛。休士頓顯然認為引進中鋒會更便宜、更容易，因此將中鋒作為首要任務。
控衛補強暫緩？價格成為關鍵考量
對於火箭粉絲而言，這個優先順位可能令人困惑。雖然湯普森（Amen Thompson）與謝潑德（Reed Sheppard）在范弗利特缺陣期間表現亮眼，但兩名年輕球員在組織進攻上仍顯得有些生澀。
不過，Heavy Sports也指出，如果一名老將控衛被裁掉進入買斷市場，火箭也有可能改變策略。該文表示，「火箭管理階層必須再進行一兩項小調整，才能真正有機會爭取總冠軍。本季西部競爭異常激烈，一旦弱點暴露，就無法安於現狀。」
消息來源：Heavy Sports
