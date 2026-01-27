我是廣告 請繼續往下閱讀

克里夫蘭騎士隊今（27）日在主場展現強大韌性，在當家球星米切爾（Donovan Mitchell）全場狂飆45分的帶領下，以114：98擊敗奧蘭多魔術隊。這不僅是騎士隊近期取得的4連勝，也是他們連續第二次在對陣魔術的比賽中取勝。比賽初期，騎士隊一度陷入10分的落後困局，但米切爾隨即接管比賽，上半場便砍下26分，憑藉一己之力帶動全場氣氛並扭轉勢頭。騎士隊在第二節打出39：24的攻勢，帶著5分領先優勢進入下半場。失誤問題險些再次困擾騎士。進入1月以來，騎士隊的失誤率一直處於聯盟末段，本場比賽前10分鐘便發生了6次失誤。然而，球隊在首節亂流後迅速調整，餘下的比賽時間僅出現8次失誤，回歸到賽季平均水準。此外，騎士隊在籃板爭奪中勝出，且團隊三分球命中率突破40%，成為贏球的重要基石。值得關注的是，在賽前剛入選2026 NBA新秀挑戰賽（Rising Stars）的新秀泰森（Jaylon Tyson），本場繳出14分、7籃板及4助攻的全面數據，投籃9投5中。他成為自莫布里（Evan Mobley）以來，首位以標準合約球員身分參加新秀挑戰賽的騎士隊員。除了米切爾的得分盛宴，核心長人莫布里本場也進入狀態，以高效率攻下20分，並抓下9籃板及送出2阻攻。騎士隊在過去15場比賽中贏得11場，排名正迅速在東區聯盟攀升。克里夫蘭騎士隊將於週三（1月28日）在主場迎戰由詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）領銜的洛杉磯湖人隊。這場東西區豪強的正面對決，勢必將成為全聯盟關注的焦點。