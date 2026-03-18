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比RAV4更強大！TOYOTA美規7人座休旅車有望來了

和泰車將持續規劃美製大型休旅車和皮卡車的可能性，還在與原廠評估當中。

意即像是台灣已經從日本進口的RAV4、CAMRY會維持從日本進口

▲TOYOTA Highlander美規車整體空間、動力都比RAV4還要更強大，是大型7人座休旅車款，未來有望登台販售。（圖/TOYOTA）

像是TOYOTA Highlander、Grand Highlander、4Runner、LEXUS TX等美規車型，都是潛在名單

台灣車市今年前景看好！和泰車今年拼市佔率37.5%

包括TOYOTA今年銷售目標13萬輛，LEXUS銷售2萬8500輛，HINO銷售6600輛，市佔率設定在37.5%

▲和泰車也有訂出銷售目標，表示年度旗下TOYOTA、LEXUS與HINO三大品牌合計力拚16.5萬輛、市佔率37.5%。（圖/TOYOTA）

美製進口車零關稅議題一直備受車主關注，和泰車日前受邀出席券商法人說明會表示，持續與跟原廠評估引進美製大型休旅車（SUV）以及皮卡車（pickup）的可能性，主要是以台灣沒有銷售的車型為首要考量，因此像是TOYOTA Highlander、Grand Highlander、4Runner、LEXUS TX等美規車款，在未來都很有可能導入台灣販售。和泰車管理本部協理林裕昌表示，美國政府在2月20日之後實施暫時15%全球性對等關稅，仍待最終關稅政策結果，和泰車發言人翁銘倫也說明，不會從美國進口台灣現有車型，會做出市場區隔。，如果美製車關稅定案，和泰汽車會依照台灣沒有銷售的大型休旅車、皮卡與日本原廠評估導入可行性。因此按照此說法，台灣目前相對缺乏的大型SUV、皮卡產品很可能就是首波引進的重點，以和泰車旗下TOYOTA、LEXUS與Hino三大品牌，，尤其Highlander這種7人座大休旅車型，從空間到整體動力都比RAV4更強大，如果屆時導入，市場也有一定需求，但一切還是要等美方關稅政策落實才有探討空間！展望2026年台灣車市，和泰車發言人翁銘倫說，車市續受惠2000cc以下小客車貨物稅減徵措施，加上美國對台關稅逐漸明朗，預估今年新車掛牌數44萬輛，較2025年的41.4萬輛成長。和泰車也有訂出銷售目標，表示年度旗下TOYOTA、LEXUS與HINO三大品牌合計力拚16.5萬輛，，希望繼續鞏固台灣車市的龍頭地位。