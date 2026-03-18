中央氣象署表示，今（18）日全台維持晴到多雲，高溫27至29度，但受輻射冷卻影響，西半部清晨低溫僅14至16度，日夜溫差達15度；周四至周日（3月19日至3月22日）鋒面接近，北部、東半部轉為不定時短暫陣雨，中南部仍穩定；周五（3月20日）東北季風南下，北台灣轉涼，高溫降至21至25度。
今天天氣：早晚溫差大 全台晴到多雲
3月18日今天的天氣，氣象署指出，各地大多為晴到多雲，環境風場為東南風，迎風面的花蓮、臺東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大臺北及東北部山區也有零星短暫陣雨。
白天各地舒適溫暖，高溫普遍在25至29度，中南部近山區可以來到30度，早晚各地仍較涼，中部以北及東北部低溫14至17度，南部及花東為18、19度，日夜溫差大，早出晚歸請多添加衣物。
今天空氣品質
良好：花東
普通：竹苗、中部、雲嘉、高屏、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：北部
環境部提及，環境風場為東南風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門及清晨北部地區有局部霧或低雲影響能見度。花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。
一周天氣：鋒面下半周接近 北東雨下4天
氣象署提醒，周四至周日，將會有一波鋒面在台灣北部至東北部海面，水氣移入影響下，桃園以北、東半部、恆春全天不定時會有短暫陣雨，午後山區也有零星短暫陣雨，中南部仍是多雲到晴的穩定天氣。下周一則是基隆北海岸、東半部有局部降雨，午後東半部有零星雨。
氣溫方面，周四台灣各地早晚低溫16至20度，白天高溫在北部、東半部25至26度，中南部28至29度；周五至周日有東北季風南下，北台灣氣溫略為下滑，北部、宜蘭、花蓮白天21至25度，中部、台東25至29度；中部以北、宜蘭早晚低溫16至19度，南部、花東19至20度。
資料來源：中央氣象署、環境部
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3月18日今天的天氣，氣象署指出，各地大多為晴到多雲，環境風場為東南風，迎風面的花蓮、臺東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大臺北及東北部山區也有零星短暫陣雨。
白天各地舒適溫暖，高溫普遍在25至29度，中南部近山區可以來到30度，早晚各地仍較涼，中部以北及東北部低溫14至17度，南部及花東為18、19度，日夜溫差大，早出晚歸請多添加衣物。
良好：花東
普通：竹苗、中部、雲嘉、高屏、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：北部
環境部提及，環境風場為東南風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門及清晨北部地區有局部霧或低雲影響能見度。花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。
氣象署提醒，周四至周日，將會有一波鋒面在台灣北部至東北部海面，水氣移入影響下，桃園以北、東半部、恆春全天不定時會有短暫陣雨，午後山區也有零星短暫陣雨，中南部仍是多雲到晴的穩定天氣。下周一則是基隆北海岸、東半部有局部降雨，午後東半部有零星雨。
氣溫方面，周四台灣各地早晚低溫16至20度，白天高溫在北部、東半部25至26度，中南部28至29度；周五至周日有東北季風南下，北台灣氣溫略為下滑，北部、宜蘭、花蓮白天21至25度，中部、台東25至29度；中部以北、宜蘭早晚低溫16至19度，南部、花東19至20度。