2026世界棒球經典賽（WBC）賽事進入最終回！今（18）日夢幻隊美國將和實力堅強、首度殺進決賽的委內瑞拉對陣，將來角逐第六屆棒球經典賽冠軍，《NOWNEWS》特別整理YouTube免費轉播、電視轉播平台、網路付費轉播平台相關資訊，球迷們一文掌握最新轉播資訊，幫自己喜歡的隊伍及球員加油！
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📍LIVE 2026 WBC世界棒球經典賽冠軍賽 委內瑞拉VS美國（直播聊天室）主播：錢定遠、球評：潘忠韋
📍WBC 愛爾達熱血直播! 轉播台視角 委內瑞拉VS美國 3/18 冠軍戰 ｜ 2026 WBC 棒球經典賽
⚾️美國VS委內瑞拉經典賽電視轉播平台免費看
📍愛爾達電視體育1台（MOD200台）
📍緯來電視台（有線電視72台）
📍東森新聞台（有線電視51台）
📍台視（有線電視8台）
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最便宜的有一季的三個月可以選擇，90天訂閱方案599元，平均一個月才199元，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。
2026年世界棒球經典賽美國隊30人名單
📍投手（16位）：大衛·貝德納David Bednar（紐約洋基）、馬修·博伊德Matthew Boyd（芝加哥小熊）、蓋瑞特·克萊文傑Garrett Cleavinger（坦帕灣光芒）、克萊·福爾摩斯Clay Holmes（紐約大都會）、葛里芬·賈克斯Griffin Jax（坦帕灣光芒）、布萊德·凱勒Brad Keller（費城費城人）、克萊頓·克蕭Clayton Kershaw、諾蘭·麥克林Nolan McLean（紐約大都會）、梅森·米勒Mason Miller（聖地牙哥教士）、喬·萊恩Joe Ryan（明尼蘇達雙城）、保羅·斯基恩斯Paul Skenes（匹茲堡海盜）、塔里克·史庫柏Tarik Skubal（底特律老虎）、蓋比·史派爾Gabe Speier（西雅圖水手）、麥可·瓦查Michael Wacha（堪薩斯皇家）、洛根·韋伯Logan Webb（舊金山巨人）、蓋瑞特·威特洛克Garrett Whitlock（波士頓紅襪）
📍捕手（2位）：卡爾·羅利Cal Raleigh（西雅圖水手）、威爾·史密斯Will Smith（洛杉磯道奇）
📍內野手（6位）：保羅·高施密特Paul Goldschmidt（紐約洋基）、布萊斯·哈波Bryce Harper（費城費城人）、布萊斯·圖蘭Brice Turang（密爾瓦基釀酒人）、艾力克斯·布萊格曼Alex Bregman（芝加哥小熊）、岡納·韓德森Gunnar Henderson（巴爾的摩金鶯）、小鮑比·威特Bobby Witt Jr.（堪薩斯皇家）
📍工具人（1位）：厄尼·克萊門特Ernie Clement（多倫多藍鳥）
📍外野手（4位）：亞倫·賈吉Aaron Judge（紐約洋基）、拜倫·巴克斯頓Byron Buxton（明尼蘇達雙城）、皮特·克勞-阿姆斯壯Pete Crow-Armstrong（芝加哥小熊）、柯賓·卡洛爾Corbin Carroll（亞利桑那響尾蛇）
📍指定打擊（1位）：凱爾·舒瓦伯Kyle Schwarber（費城費城人）
2026年世界棒球經典賽委內瑞拉隊30人名單
📍投手（17人）：José Alvarado（費城費城人）、Eduard Bazardo（西雅圖水手）、José Buttó（舊金山巨人）、Enmanuel De Jesus（邁阿密馬林魚）、Yoendrys Gómez（坦帕灣光芒）、Pablo López（明尼蘇達雙城）、Keider Montero（底特律老虎）、Daniel Palencia（芝加哥小熊）、Eduardo Rodriguez（亞利桑那響尾蛇）、Antonio Senzatela（科羅拉多落磯）、Ranger Suárez（波士頓紅襪）、Angel Zerpa（密爾瓦基釀酒人）、Germán Márquez、Carlos Guzman、Andrés Machado、Oddanier Mosqueda、Ricardo Sanchez
📍捕手（2人）：Salvador Perez（堪薩斯皇家）、William Contreras（密爾瓦基釀酒人）
📍內野手（7人）：Luis Arraez（舊金山巨人）、Willson Contreras（波士頓紅襪）、Maikel Garcia（堪薩斯皇家）、Andrés Giménez（多倫多藍鳥）、Eugenio Suárez（辛辛那提紅人）、Gleyber Torres（底特律老虎）、Ezequiel Tovar（科羅拉多落磯）
📍外野手（4人）：Wilyer Abreu（波士頓紅襪）、Jackson Chourio（密爾瓦基釀酒人）、Ronald Acuña Jr.（亞特蘭大勇士）、Javier Sanoja（邁阿密馬林魚）
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📍投手（16位）：大衛·貝德納David Bednar（紐約洋基）、馬修·博伊德Matthew Boyd（芝加哥小熊）、蓋瑞特·克萊文傑Garrett Cleavinger（坦帕灣光芒）、克萊·福爾摩斯Clay Holmes（紐約大都會）、葛里芬·賈克斯Griffin Jax（坦帕灣光芒）、布萊德·凱勒Brad Keller（費城費城人）、克萊頓·克蕭Clayton Kershaw、諾蘭·麥克林Nolan McLean（紐約大都會）、梅森·米勒Mason Miller（聖地牙哥教士）、喬·萊恩Joe Ryan（明尼蘇達雙城）、保羅·斯基恩斯Paul Skenes（匹茲堡海盜）、塔里克·史庫柏Tarik Skubal（底特律老虎）、蓋比·史派爾Gabe Speier（西雅圖水手）、麥可·瓦查Michael Wacha（堪薩斯皇家）、洛根·韋伯Logan Webb（舊金山巨人）、蓋瑞特·威特洛克Garrett Whitlock（波士頓紅襪）
📍捕手（2位）：卡爾·羅利Cal Raleigh（西雅圖水手）、威爾·史密斯Will Smith（洛杉磯道奇）
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📍捕手（2人）：Salvador Perez（堪薩斯皇家）、William Contreras（密爾瓦基釀酒人）
📍內野手（7人）：Luis Arraez（舊金山巨人）、Willson Contreras（波士頓紅襪）、Maikel Garcia（堪薩斯皇家）、Andrés Giménez（多倫多藍鳥）、Eugenio Suárez（辛辛那提紅人）、Gleyber Torres（底特律老虎）、Ezequiel Tovar（科羅拉多落磯）
📍外野手（4人）：Wilyer Abreu（波士頓紅襪）、Jackson Chourio（密爾瓦基釀酒人）、Ronald Acuña Jr.（亞特蘭大勇士）、Javier Sanoja（邁阿密馬林魚）
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