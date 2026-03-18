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2026年世界棒球經典賽美國隊30人名單

▲美國冠軍戰派出大都會新秀投手麥克萊恩（Nolan McLean）擔任先發投手。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽委內瑞拉隊30人名單

▲委內瑞拉隊史首次打進經典賽決賽，將和美國隊爭奪第六屆經典賽冠軍頭銜。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界棒球經典賽（WBC）賽事進入最終回！今（18）日夢幻隊美國將和實力堅強、首度殺進決賽的委內瑞拉對陣，將來角逐第六屆棒球經典賽冠軍，《NOWNEWS》特別整理YouTube免費轉播、電視轉播平台、網路付費轉播平台相關資訊，球迷們一文掌握最新轉播資訊，幫自己喜歡的隊伍及球員加油！民眾可以如果只能線上觀看，，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。大衛·貝德納David Bednar（紐約洋基）、馬修·博伊德Matthew Boyd（芝加哥小熊）、蓋瑞特·克萊文傑Garrett Cleavinger（坦帕灣光芒）、克萊·福爾摩斯Clay Holmes（紐約大都會）、葛里芬·賈克斯Griffin Jax（坦帕灣光芒）、布萊德·凱勒Brad Keller（費城費城人）、克萊頓·克蕭Clayton Kershaw、諾蘭·麥克林Nolan McLean（紐約大都會）、梅森·米勒Mason Miller（聖地牙哥教士）、喬·萊恩Joe Ryan（明尼蘇達雙城）、保羅·斯基恩斯Paul Skenes（匹茲堡海盜）、塔里克·史庫柏Tarik Skubal（底特律老虎）、蓋比·史派爾Gabe Speier（西雅圖水手）、麥可·瓦查Michael Wacha（堪薩斯皇家）、洛根·韋伯Logan Webb（舊金山巨人）、蓋瑞特·威特洛克Garrett Whitlock（波士頓紅襪）卡爾·羅利Cal Raleigh（西雅圖水手）、威爾·史密斯Will Smith（洛杉磯道奇）保羅·高施密特Paul Goldschmidt（紐約洋基）、布萊斯·哈波Bryce Harper（費城費城人）、布萊斯·圖蘭Brice Turang（密爾瓦基釀酒人）、艾力克斯·布萊格曼Alex Bregman（芝加哥小熊）、岡納·韓德森Gunnar Henderson（巴爾的摩金鶯）、小鮑比·威特Bobby Witt Jr.（堪薩斯皇家）厄尼·克萊門特Ernie Clement（多倫多藍鳥）亞倫·賈吉Aaron Judge（紐約洋基）、拜倫·巴克斯頓Byron Buxton（明尼蘇達雙城）、皮特·克勞-阿姆斯壯Pete Crow-Armstrong（芝加哥小熊）、柯賓·卡洛爾Corbin Carroll（亞利桑那響尾蛇）凱爾·舒瓦伯Kyle Schwarber（費城費城人）José Alvarado（費城費城人）、Eduard Bazardo（西雅圖水手）、José Buttó（舊金山巨人）、Enmanuel De Jesus（邁阿密馬林魚）、Yoendrys Gómez（坦帕灣光芒）、Pablo López（明尼蘇達雙城）、Keider Montero（底特律老虎）、Daniel Palencia（芝加哥小熊）、Eduardo Rodriguez（亞利桑那響尾蛇）、Antonio Senzatela（科羅拉多落磯）、Ranger Suárez（波士頓紅襪）、Angel Zerpa（密爾瓦基釀酒人）、Germán Márquez、Carlos Guzman、Andrés Machado、Oddanier Mosqueda、Ricardo SanchezSalvador Perez（堪薩斯皇家）、William Contreras（密爾瓦基釀酒人）Luis Arraez（舊金山巨人）、Willson Contreras（波士頓紅襪）、Maikel Garcia（堪薩斯皇家）、Andrés Giménez（多倫多藍鳥）、Eugenio Suárez（辛辛那提紅人）、Gleyber Torres（底特律老虎）、Ezequiel Tovar（科羅拉多落磯）Wilyer Abreu（波士頓紅襪）、Jackson Chourio（密爾瓦基釀酒人）、Ronald Acuña Jr.（亞特蘭大勇士）、Javier Sanoja（邁阿密馬林魚）