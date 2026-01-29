我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊今（29）日作客克里夫蘭騎士隊，儘管當家球星唐西奇（Luka Doncic）帶傷奮戰砍下全場最高29分，但湖人最終仍以99：129慘敗。比起30分的慘敗，更令外界關注的是首節唐西奇因騎士主場「地板落差」導致腳踝受傷的意外，賽後湖人主帥雷迪克（JJ Redick）怒不可遏，砲轟球場設施存在嚴重安全漏洞，並直言：「即便提出正式投訴，往往也看不到任何改變。」第一節還剩7分46秒之際，場上出現讓湖人球迷心臟差點停止的一幕。唐西奇在一次跑動中，右腳不慎踩到騎士主場與地面之間具有巨大落差的地板邊緣，當場失去重心倒地，並痛苦地捂住腳踝。在總教練瑞迪克緊急叫出暫停後，唐西奇一瘸一拐地走回更衣室接受治療。雖然唐西奇展現驚人鬥志，在首節末段重返賽場，並在29分鐘的出場時間內20投12中，高效貢獻29分、5籃板、 助攻，但這次意外明顯打亂了湖人的輪替節奏。「這絕對是一個安全隱憂。」湖人主帥瑞迪克在賽後記者會上難掩怒火。他直言這座球館的地板落差問題多年來已導致多名球員受傷，「我不知道為什麼現在還是這樣，這完全超出了我的職責範圍，但我真的不明白。」瑞迪克坦言，唐西奇突如其來的傷情確實有點打亂了球隊的輪替節奏，「雖然之後有找回正常輪替，最後2分鐘也試圖換上八村壘與史馬特（Marcus Smart）挽回局勢，但沒能按預期完成終結。最大主因還是因為第三節被打爆。」湖人此役在第三節被騎士狂轟42分，單節淨輸18分，成為慘敗主因。雷迪克更無奈地表示，對於這類場地問題，球隊即便提出正式投訴，往往也看不到任何改變。隨著湖人二連勝被終結，戰績來到28勝18敗，唐西奇的腳踝後續是否會出現更嚴重的腫脹或影響接下來的「八連客」賽程，將成為湖人球團目前的頭號難題。