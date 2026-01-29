我是廣告 請繼續往下閱讀

就在密爾瓦基公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）被放上貨架的敏感時刻，一則來自舊金山的目擊情報讓整個灣區陷入瘋狂。根據多位目擊者指出，这位希臘球星近日被發現出現在舊金山 知名的希臘餐廳「Souvla」用餐。由於金州勇士正是這波交易傳聞中的頭號追求者之一，字母哥此時「路過」灣區，不禁讓外界聯想他是否正在考察未來的「新家」。這張字母哥在舊金山大啖家鄉味的野生捕捉照在網路上迅速瘋傳。雖然球員在休賽日旅遊並不少見，但在《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）爆料他「對新東家持開放態度」且公鹿「開始聽取報價」後出現在這裡，時機點實在太過巧合。據聯盟消息人士透露，勇士隊確實在這場爭奪戰中展現了極高的侵略性。除了勇士，邁阿密熱火、明尼蘇達灰狼與紐約尼克也都是潛在的競爭者。不過，資深記者亞博特（Henry Abbot）曾指出，字母哥的首選名單據傳僅有熱火、灰狼與尼克，並未包含勇士。但這份名單的真實性遭到其他消息來源駁斥，如今他本人親自現身舊金山，似乎也為勇士的機會增添了幾分真實感。勇士隊之所以急於在季中發動交易，主因在於球隊剛遭遇重大打擊：季前引進的球星巴特勒（Jimmy Butler）因膝蓋十字韌帶（ACL）撕裂導致賽季報銷。為了不浪費柯瑞（Stephen Curry）最後的巔峰期，勇士必須尋找即戰力填補空缺。資深記者曼尼克斯（Chris Mannix）爆料，勇士已向公鹿釋出善意，願意以年輕潛力庫明加（Jonathan Kuminga）、受傷的巴特勒以及大量選秀權作為籌碼，來換取這位31歲的超級巨星。然而，這筆交易能否在2月5日截止日前成局，仍存在巨大變數。公鹿球團目前的態度是「待價而沽」，除非收到無法拒絕的頂級年輕基石或海量選秀權，否則他們並不介意將談判拖延至休賽季，屆時買家的選秀順位將更為明朗，公鹿也能掌握更多談判籌碼。相較之下，勇士的時間壓力極大。巴特勒的報銷讓他們面臨戰力真空，若不梭哈未來豪賭字母哥，本賽季恐將提前宣告失敗。究竟是公鹿會為了高價籌碼提前放人，還是勇士會因耐心耗盡而轉向其他目標？字母哥在舊金山的這頓晚餐，或許正是暴風雨前的寧靜。