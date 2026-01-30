我是廣告 請繼續往下閱讀

華盛頓巫師隊今（30）日在主場迎戰深陷交易傳聞且陣容殘缺的密爾瓦基公鹿隊。靠著新秀喬治（Kyshawn George）攻下全場最高23分，以及薩爾（Alex Sarr）繳出16分、17籃板的統治級雙十數據，巫師終場以109：99擊敗公鹿，取得二連勝。公鹿則吞下近8場比賽中的第7敗，這一季已失去希望公鹿隊看板球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）因小腿拉傷連續第二場缺陣，加上球隊正處於交易風暴中心，戰力明顯受挫。巫師隊趁勢控制籃板球，全場取得61：43的壓倒性籃板優勢。巫師隊在第二節一度領先達18分，並以57：43領先進入下半場。儘管公鹿隊在第四節發動反撲，靠著特納（Myles Turner）在比賽剩餘1分30秒時的三分球追至101：99兩分差，但薩爾隨即以一記拋投穩住局勢，加上卡靈頓（Bub Carrington）與庫利巴利（Bilal Coulibaly）穩健的罰球，巫師最終以10分之差帶走勝利。巫師新星喬治全場貢獻23分5籃板5助攻，展現全能身手；薩爾得到16分17籃板，其中17個籃板創下生涯新高，打得非常活躍。不過巫師首輪新秀強森（Tre Johnson）在第二節投籃落地時扭傷左腳踝提前退場，後續傷勢情況仍待球團進一步評估。公鹿則陷入泥沼，中鋒特納拿下21分14籃板，大前鋒波提斯（Bobby Portis Jr.）與庫茲馬（Kyle Kuzma）各進帳19分，但球隊仍吞下近8場比賽中的第7敗，目前排名東區第12，離附加賽門檻愈發遙遠。