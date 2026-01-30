我是廣告 請繼續往下閱讀

根據聯盟消息，公鹿總管喬恩．霍斯特（Jon Horst）已開始願意聆聽相關討論，勇士也在近日正式表達高度興趣。

NBA

巴特勒（Jimmy Butler）遭逢前十字韌帶撕裂、確定長期缺陣後，金州勇士隊的賽季藍圖出現劇烈轉折。勇士總管麥克．鄧利維（Mike Dunleavy）坦言，巴特勒的重傷讓球隊「評估標準已經改變」。在巴特勒健康時，勇士原本傾向以較小幅度的交易補強，嘗試利用喬納森．庫明加（Jonathan Kuminga）約2250萬美元年薪（約台幣7.3億元）換取即戰力，強化一支被視為邊緣競爭者的陣容。然而巴特勒倒下，爭冠現實性明顯下滑，管理層對於「只為當季衝刺」的交易興趣也隨之降低。球隊內部評估指出，若無重量級交易成形，勇士更傾向為2026-27賽季以後提前鋪路，而非消耗資產進行短期豪賭。勇士鎖定的夢幻級目標仍是安戴托昆波。不同於過去多年僅停留在想像層面，如今密爾瓦基公鹿隊的態度出現鬆動。由於公鹿自身選秀權狀況限制，最多僅能再附加1次選秀權互換。過往勇士對「柯瑞時代之後」的選秀權相當保守，但鄧利維直言，若對象是頂級球星，球隊願意動用所有資產。在薪資配平方面，巴特勒被視為最直接的對價人選，儘管勇士對外仍強調希望留住他等待復出。另一種可能方案，則是以卓雷蒙．格林（Draymond Green）搭配多名輪換球員進行組合。公鹿方面，對庫明加的潛力早有關注，第三年後衛布蘭丁．波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也被視為加分籌碼。若需吸收長約，公鹿的巴比．波提斯（Bobby Portis，剩餘3年4350萬美元，約台幣14.1億元）或凱爾．庫茲瑪（Kyle Kuzma，剩餘2年4270萬美元，約台幣13.9億元）亦在討論範圍內。若未能換回安戴托昆波，勇士並未打算為其他中階目標付出同等資產。包括紐奧良鵜鶘隊的崔．墨菲三世（Trey Murphy III）、布魯克林籃網的麥可．波特二世（Michael Porter Jr.）或邁阿密熱火的安德魯．威金斯（Andrew Wiggins），都未被視為足以改變策略的選項。巴特勒受傷後，庫明加的定位反而明朗。原本可能被交易的他，現在獲得穩定20至25分鐘的上場時間。總教練史蒂夫．柯爾（Steve Kerr）直言，庫明加將在輪換中扮演重要角色，這段時間不僅影響球隊戰力，也將左右他未來的交易價值。目前勇士戰績27勝22敗，暫居西區第8，仍在附加賽區徘徊。史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）即將在3月滿38歲，時間壓力清楚擺在眼前。柯爾坦言，在巴特勒健康時，球隊相信只要進入季後賽就有機會複製去年的衝刺，但現實已變得更加艱難。柯爾本人合約也進入最後一年，是否續留仍未定案。他強調，任何決策都必須以球隊長遠利益為優先，但同時也清楚，柯瑞仍處於高水準表現期，若有機會替他再補上一塊關鍵拼圖，管理層勢必得慎重權衡。