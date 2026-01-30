我是廣告 請繼續往下閱讀

丹佛金塊隊今日傳出令人沮喪的傷情消息。根據ESPN權威記者Shams Charania報導，金塊隊主力前鋒戈登（Aaron Gordon）因右腿筋拉傷，預計將缺席4到6周。這對目前正處於西區排名卡位戰的金塊隊而言，無疑是沉重的打擊。戈登是在1月23日對陣密爾瓦基公鹿隊的比賽中，不慎加重了先前的右腿筋傷勢。本賽季稍早，戈登就曾因同樣的部位受傷缺席長達六週。儘管球團起初保持謹慎樂觀，認為此次傷勢不如第一次嚴重，但經過進一步檢查，戈登仍需面對長達一個月以上的復健過程。本賽季戈登在出賽的23場比賽中表現極其高效，場均貢獻17.7分、6.2籃板與 2.5助攻，且投籃命中率高達50.9%，三分命中率也有40.0%的高水準演出。身為金塊隊陣中最頂尖的防守者之一，戈登在場與否對球隊戰績影響顯著，戈登在場時， 金塊隊戰績為17勝6負。戈登缺陣時金塊隊戰績僅為14勝10負。目前金塊隊以31勝16負暫居西區第3名，但在競爭激烈的西區，戈登的缺陣可能會讓後方的馬刺與湖人有機可乘。儘管戈登將缺席整個二月，但金塊球迷仍有一個好消息。三屆MVP中鋒尼古拉·約基奇（Nikola Jokic）在因左膝骨挫傷缺陣一個月後，有望在下周進行重新評估並重返賽場。在戈登缺陣期間，金塊隊將更加依賴約基奇與穆雷（Jamal Murray）的發揮，以維持在西區的領先群地位。