根據最新消息指出，目前雷霆、籃網、勇士、尼克和熱火，是最有可能透過交易得到字母哥的球隊。

更糟糕的是，在字母哥缺陣的情況下，公鹿本季戰績僅為3 勝12敗，顯示出陣容競爭力的嚴重匱乏。

根據 ESPN 權威記者查拉尼亞（Shams Charania）與柯利爾（Jamal Collier）的聯合報導，NBA美國職籃（National Basketball Association）密爾瓦基公鹿已經開始與其他球隊接觸，討論關於當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的潛在交易。促成這一局面的主因是公鹿本季令人失望的表現。公鹿戰已績跌至18勝27敗，排名東區第12位，距離第10名的亞特蘭大老鷹（Atlanta Hawks）有多達3.5場勝差，連附加賽資格都岌岌可危。字母哥的挫折感在近期受訪中表露無遺。一週前他曾公開批評球隊：「我們沒有努力打球，沒有為了贏球而戰......化學反應不對，大家都太自私了。」雖然他在去年夏天曾與紐約尼克（New York Knicks）傳出交易流言，但當時公鹿並未認真考慮。如今隨著賽季崩盤，球團態度已發生 180 度轉變。對於公鹿總管霍斯特（Jon Horst）而言，交易字母哥是一個極其痛苦但或許必要的決定。過去幾年為了圍繞字母哥爭冠，球隊透支了大量未來資產，包括交易來哈勒戴（Jrue Holiday）、里拉德（Damian Lillard）以及透支未來的透納（Myles Turner）等操作。諷刺的是，公鹿目前的戰績雖差，但他們2026年的首輪籤權利在鵜鶘隊手中（鵜鶘擁有互換權或拿走較佳籤位的權利），這讓「擺爛」對公鹿本身的助益有限。因此，透過交易字母哥換回大量的年輕基石與選秀權，成為重啟球隊未來的唯一路徑。目前市場上關於字母哥的潛在下家眾說紛紜：絕地求生組（勇士）： 金州勇士被視為潛在黑馬。為了讓柯瑞在生涯末期再衝擊一冠，勇士可能不惜代價。然而，由於陣中球星吉米·巴特勒近期遭遇 ACL 傷勢報銷，勇士若要完成交易，勢必得送出大量首輪籤與庫明加（Jonathan Kuminga）等年輕資產，操作難度極高。東區勁旅組（熱火、尼克）： 邁阿密熱火與紐約尼克一直是字母哥心儀的下家，但這兩隊目前的籌碼相較於西區球隊較為匱乏，且薪資結構複雜，交易成行的難度較大。