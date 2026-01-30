隨著2月5日NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日進入倒數一周，克里夫蘭騎士隊傳出將有大動作。據《ClutchPoints》記者Brett Siegel爆料，雖然騎士高層起初不願虧本送走去年才引進的前鋒德安德烈·亨特（De'Andre Hunter），但目前態度已轉向，極有可能在截止日前將其交易，以緩解沉重的稅務負擔。
湖人鎖定目標 亨特成側翼補強首選
報導指出，洛杉磯湖人隊與「其他幾支球隊」正與騎士頻繁接觸。亨特作為一名28歲、身高6呎8吋且具備防守與外線能力的3D側翼，早已在《洛杉磯時報》的潛在補強名單中榜上有名。
目前的交易傳聞中，布魯克林籃網隊被認為是潛在的第三方協力球隊。一個可能的方案是：湖人獲得亨特與海伍德·海史密斯（Haywood Highsmith），騎士換回湖人二年級生前鋒達爾頓·柯奈特（Dalton Knecht），而籃網則負責接收湖人的多餘合約並賺取選秀資產。
騎士為何交易亨特？面臨薪資考量
騎士隊之所以急於處理亨特的合約，主因是他們目前是聯盟中唯一超過「第二層硬上限（Second Tax Apron）」的球隊。亨特明後兩年的薪資分別高達2330萬與2490萬美元，這讓預計將支付巨額奢侈稅的騎士倍感壓力。
Siegel指出，騎士內部部分成員支持這筆交易，主因是能將這份龐大合約轉化為相對便宜的克內克特，本質上這被視為一次「清出薪資空間（Salary Dump）」的舉動。
亨特本季陷入低潮：三分球命中率探新低
亨特本季的表現起伏也加速了交易的推進。他在本季出賽的42場比賽中，場均數據僅13.9分4.3籃板2.1助攻。三分球命中率掉到生涯新低的30.9%，與上季寫下生涯新高的40.5%相比有顯著落差。
儘管如此，28歲且具有防守體格的亨特在市場上仍具備吸引力，特別是對於急需側翼深度與防守經驗的競爭球隊。這筆涉及湖人、騎士與籃網的潛在三方交易是否能在2月5日前達成，將成為截止日前最受關注的焦點之一。
消息來源：ClutchPoints
