這已是他18個月內第4次出現小腿相關傷勢。長期以來，唐西奇的防守表現、體能管理與體重控制，始終是達拉斯獨行俠隊（Dallas Mavericks）內部與外界反覆討論的焦點

▲獨行俠將昆丁．葛萊姆斯（Quentin Grimes）與2025年次輪選秀權送往費城76人隊（Philadelphia 76ers），換回卡勒布．馬丁（Caleb Martin），結果迅速被視為失策。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

去年震撼NBA美國職籃（National Basketball Association）的「盧卡．唐西奇（Luka Doncic）轉戰洛杉磯湖人隊」交易案，已經快滿一年（2025.2.2)。如今更多內幕浮上檯面。時間點回到唐西奇去年聖誕節前後拉傷小腿，麥克馬洪透露，在一次非正式交流中，當時的獨行俠總經理尼可．哈里森（Nico Harrison）直言：「問題永遠都是一樣。」意指唐西奇的身體狀況與備戰方式。麥克馬洪進一步逼問管理層立場，要求若真有疑慮就該公開承擔決策責任，而哈里森隨即拋出震撼一句話：「如果我必須交易他，我就會交易他的X。」當時麥克馬洪並未將此話當真，認為這更像是高層情緒宣洩，畢竟唐西奇仍被視為球隊門面與建隊核心。然而數週後，當ESPN名記者沙姆斯．查拉尼亞（Shams Charania）爆出交易消息時，連麥克馬洪本人都坦言震驚，才意識到這並非空談。唐西奇被送往洛杉磯湖人隊後，這筆震撼交易在北德州引發強烈反彈，被普遍視為獨行俠近年最具爭議的決策之一。9個月後，這項操作直接導致哈里森去職。球隊老闆派翠克．杜蒙（Patrick Dumont）甚至在場邊與球迷互動時，親口承認這筆交易是錯誤決定。主場美國航空中心（American Airlines Center）內外，多次出現「Fire Nico」的口號聲浪，也成為管理層不得不正視的壓力來源。除了唐西奇案，哈里森的另一筆操作也持續遭到檢視。上季交易截止日前，葛萊姆斯效力76人期間出賽28場、先發25場，場均21.9分創下生涯新高；反觀馬丁在達拉斯僅出賽14場、從未先發，場均僅5.4分。本季葛萊姆斯更兩度在美國航空中心痛擊老東家，合計轟下47分，成為獨行俠球迷心中反覆被提起的反面教材。外界事後批評，獨行俠當時若選擇提前續約葛萊姆斯、或耐心等待其受限自由球員市場，結果都可能比倉促交易來得更好。多筆錯判疊加，也讓哈里森在球隊內部逐漸失去信任。