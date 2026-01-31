中央氣象署表示，今（31）日鋒面通過、冷空氣南下，中部以北、宜蘭降雨將持續至下周一（2月2日）其它地區降雨機率也提高；鋒面後冷空氣南下，周日至下周二（2月1日至2月3日）最冷，北部白天僅15至16度，早晚低溫下探10至12度。
今天天氣：鋒面通過台灣 全台降雨機率提高
1月31日今天天氣，天氣風險公司指出，鋒面通過影響，苗栗以北到大台北清晨到上午逐漸有降雨，宜蘭、花蓮上午到中午逐漸有雨，中部、台東下午陸續開始下雨，南部受影響較晚，傍晚或入夜後會有局部短暫陣雨。
氣溫方面，北台灣高溫17至19度，中部、宜花東22至24度，南台灣24至26度或以上，今晚到周日清晨，中北部、宜蘭低溫13至15度，空曠地區11至13度左右，不排除達到「大陸冷氣團」等級，南部、花東低溫15至17度，空曠地區13至15度，因為下雨，人體的感受也會比較濕涼。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東、澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門
橘色提醒：高屏
環境部提及，鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，環境風場轉為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；清晨西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：入夜北部探10度 挑戰大陸冷氣團
2月1日明天的天氣，中北部、東半部維持陰天有短暫陣雨，南部有局部短暫陣雨，北部、東北部白天高溫剩下14至17度，中部、花蓮18至20度，南部、台東22至25度，夜晚到下周一清晨，中北部、東北部低溫13至14度，空曠地區10至12度，有機會達到大陸冷氣團門檻標準。
一周天氣：上班日回溫 下周末再一波冷空氣
天氣風險公司強調，下周二之後台灣附近風向會轉為偏東風為主，白天溫度回升明顯，但夜晚清晨仍可能出現較低的溫度，尤其西半部空曠地區要留意輻射冷卻低溫發生的機會，天氣上則是以迎風面東半部降雨機會較高，西半部天氣較穩定。再下一波冷空氣影響預計在下周末（2月7日至2月8日），強度有待觀察。
資料來源：中央氣象署、天氣風險 WeatherRisk 臉書
