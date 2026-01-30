陳漢典與Lulu 25日在台北文華東方舉辦婚宴，席開70桌，禮金粗估進帳千萬，成為外界關注焦點。而嘻小瓜當天受邀出席，並在社群透露自己包了6600元紅包，卻遭部分網友狠酸他的金額是「全場最少」。他為此特地拍片回應，表示自己未攜伴，事前查到單人行情約3600元，因此選擇吉利數字6600元，並非刻意省錢。
嘻小瓜紅包6600元挨轟小氣、全場包最少
嘻小瓜在吃完喜酒的隔天，於IG上傳一段影片，只見新人進場他感動落淚，結果下秒嘻小瓜就歪樓對著鏡頭說：「又沒了，6600（元）」，原來他的淚水是在心疼紅包，搞笑影片曝光後，立刻引發討論。新娘Lulu還在底下留言：「哈哈哈哈哈哈靠X」，可見兩人的好交情，但卻有不少網友質疑嘻小瓜只包6600元是不是太少？
嘻小瓜反擊酸民 公開私訊Lulu內容：願意再多包
對此，嘻小瓜昨日晚間拍影片反擊，表示他出發前有特地問AI文華東方吃喜酒應該要包多少，AI告訴他單人可以包3600元，他覺得太少還自己加到6600元，畢竟他是沒有要結婚的人，也很少參加婚禮，不知道究竟要包多少才算多，沒想到會引起酸民攻擊，讓他覺得超傻眼。
嘻小瓜也因此私訊Lulu表達自己的心意，表示如果新人覺得不妥，那他願意再多包一點給他們，「Lu兒，我想要跟你說一聲，因為我真的很少參加婚禮也沒有問人該怎麼包費用，所以昨天發的那個搞笑影片有人說我費用不太適合，如果真的不適合，我願意再包給你們的，我怕被誤會是不懂禮儀，我也不是貪小便宜的人」。
影片的最後，嘻小瓜也分享他與Lulu、陳漢典的合照，祝福兩人新婚愉快，許多粉絲看到嘻小瓜的反擊也紛紛留言力挺，「酸民就是很可憐，別理他們」、「紅包不是圖個喜慶而已嗎」、「酸民可能太羨慕能收到喜帖的你」、「我站你這邊」、「心意最重要，他們根本也不缺錢，不需要硬比」。
吳宗憲包200萬、小S包10萬！Lulu結婚禮金估破千萬
而Lulu與陳漢典當天結婚禮金估計收破8位數，畢竟光是吳宗憲一人就包了200萬大紅包，小S沒出席還大手筆包了10萬元，加上康康、王偉忠、苗可麗、洪都拉斯、許效舜等大前輩都到場，每個應該都包破萬，現場近700名賓客的紅包加起來，確實是一筆驚人數字。
資料來源：嘻小瓜IG
小S不去陳漢典婚禮原因藏洋蔥！暖包10萬粉絲看哭：心思好細膩
我是廣告 請繼續往下閱讀
嘻小瓜在吃完喜酒的隔天，於IG上傳一段影片，只見新人進場他感動落淚，結果下秒嘻小瓜就歪樓對著鏡頭說：「又沒了，6600（元）」，原來他的淚水是在心疼紅包，搞笑影片曝光後，立刻引發討論。新娘Lulu還在底下留言：「哈哈哈哈哈哈靠X」，可見兩人的好交情，但卻有不少網友質疑嘻小瓜只包6600元是不是太少？
對此，嘻小瓜昨日晚間拍影片反擊，表示他出發前有特地問AI文華東方吃喜酒應該要包多少，AI告訴他單人可以包3600元，他覺得太少還自己加到6600元，畢竟他是沒有要結婚的人，也很少參加婚禮，不知道究竟要包多少才算多，沒想到會引起酸民攻擊，讓他覺得超傻眼。
嘻小瓜也因此私訊Lulu表達自己的心意，表示如果新人覺得不妥，那他願意再多包一點給他們，「Lu兒，我想要跟你說一聲，因為我真的很少參加婚禮也沒有問人該怎麼包費用，所以昨天發的那個搞笑影片有人說我費用不太適合，如果真的不適合，我願意再包給你們的，我怕被誤會是不懂禮儀，我也不是貪小便宜的人」。
影片的最後，嘻小瓜也分享他與Lulu、陳漢典的合照，祝福兩人新婚愉快，許多粉絲看到嘻小瓜的反擊也紛紛留言力挺，「酸民就是很可憐，別理他們」、「紅包不是圖個喜慶而已嗎」、「酸民可能太羨慕能收到喜帖的你」、「我站你這邊」、「心意最重要，他們根本也不缺錢，不需要硬比」。
而Lulu與陳漢典當天結婚禮金估計收破8位數，畢竟光是吳宗憲一人就包了200萬大紅包，小S沒出席還大手筆包了10萬元，加上康康、王偉忠、苗可麗、洪都拉斯、許效舜等大前輩都到場，每個應該都包破萬，現場近700名賓客的紅包加起來，確實是一筆驚人數字。
資料來源：嘻小瓜IG
看更多陳漢典、Lulu婚禮相關報導：
小S不去陳漢典婚禮原因藏洋蔥！暖包10萬粉絲看哭：心思好細膩
陳漢典、Lulu席開70桌！婚禮16道菜色曝光 龍蝦、櫻桃鴨超豐盛
Lulu爸是55688計程車司機！載女兒出嫁真跳表 收據還拿給陳漢典
更多「Lulu閃婚陳漢典」相關新聞。