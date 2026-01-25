我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳漢典、Lulu今晚婚宴菜色曝光。（圖／讀者提供）

📍陳漢典、Lulu婚禮菜色：

1。迎賓風味小碟

2。燒烤醬脆銀魚

3。糖漬芝麻核桃

4。水晶肴元蹄佐酸辣汁

5。文華東方拼盤

6。汾酒醬香美國牛腱

7。果木燒櫻桃鴨

8。蓉城椒麻囗水素雞捲

9。北冬蟲草鮑魚瑤柱燉雞湯

10。花好月又團

11。金酸湯奶油焗海岩龍蝦

12。黃椒醬蒸海石斑

13。麥門冬蒽烤肋排

14。荷葉樱花蝦台式米糕

15。牛奶巧克力松露蛋糕、百香芒果蛋奶酪

16。精緻小點

陳漢典、Lulu今（25）日於台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌、宴請約650位親朋好友共襄盛舉，除了賓客名單堪比「三金」典禮，婚宴菜色曝光超豐盛，像是汾酒醬香美國牛腱、果木燒櫻桃鴨、金酸湯奶油焗海岩龍蝦全都吃得到。陳漢典、Lulu婚宴菜色曝光，共有16道菜，讓賓客吃得飽、吃得好，從迎賓風味小碟，到美國牛腱、櫻桃鴨、燉雖湯、奶油焗海岩龍蝦、黃椒醬蒸海石斑、櫻花蝦台式米糕、牛奶巧克力松露蛋糕等等，菜色相當豐富，也看得出夫妻倆對這次婚禮的用心。陳漢典、Lulu受訪時透露前一晚雖然睡得少，但是睡得蠻好的，在拜別儀式中就哭得不成人形。兩人也將婚禮現場打造成攝影棚，被問到婚禮總花費？笑說：「不敢統計。」直言非常用心佈置，希望大家能多多拍照。不僅婚宴菜色豐富，婚宴流程同樣精彩，宛如一場高規格「婚禮實況綜藝秀」，為此特別請來好友黃豪平獨挑大樑主持，開場前特別以新人成長影片溫馨暖場，隨後花童及兩位擔任伴郎、伴娘的好友Juicy 及Amanda率先進場揭開序幕，接著新郎陳漢典與新娘 Lulu分別穿著The House Tailors 屋內洋服 及 Demetrios bridal room婚紗 亮麗登場，在親友見證下展開人生重要時刻。