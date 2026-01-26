我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lulu昨日的送嫁車隊是55688計程車，由爸爸親自擔任駕駛。（圖／55688集團提供）

▲Lulu（右2）先前曬出婚紗照時，爸媽也入鏡，她幸福喊道：「全世界最用心的人都在這裡」。（圖／Lulu 黃路梓茵臉書）

Lulu、陳漢典昨（26）日在文華東方酒店舉行婚禮，Lulu出嫁時，由55688台灣大車隊護送，原因其實很暖心，因為Lulu的爸爸就是計程車司機，從業將近20年，昨日接到生涯「最重要任務」，那就是載女兒出嫁。Lulu爸也相當幽默，出發時還真的按下跳表，讓Lulu、陳漢典當場笑出來；到達目的地後，Lulu爸也慎重印出125元的收據交給陳漢典，象徵把女兒託付到他手中，溫馨送嫁儀式讓人笑中帶淚。Lulu、陳漢典昨日在婚禮開始前，上午先舉行了文定儀式，由55688台灣大車隊送Lulu出嫁。這些到場司機其實都是Lulu爸爸黃路家翔的同事，昨日他也換上筆挺西裝，親自坐上主禮車，載著女兒嫁人。只見前往婚禮現場時，Lulu爸還按下跳表，讓車上的Lulu、陳漢典都笑了出來。抵達現場後，Lulu爸也認真地印出125元的收據交給陳漢典，象徵自己把女兒的終身幸福託付給他，場面感人。Lulu爸隨後也發放紅包給到場相挺的司機們，一起跟大家分享嫁女兒的喜悅；陳漢典則大讚岳父的駕車技術，讓他都考慮加入車隊練車了。而Lulu的爸爸2007年就進入台灣大車隊，從業將近20年，不僅接送客人風無阻，對女兒也是關懷備至。Lulu就曾分享，爸爸的車是她最溫暖的避風港，從她讀書的時候接送她上下課，到她長大進入演藝圈後，爸爸也時常主動問她「要不要接妳？」用滿滿的父愛一路守護她成長，也難怪Lulu和家人的關係會如此緊密。