▲LULU（右）收起搞笑個性，感性向陳漢典告白，讓全場親友聽了泛淚。（圖／記者林柏年攝影）

陳漢典、LULU今（25）日晚間舉辦婚宴，兩人因主持《綜藝大熱門》擦出愛火，從同事升格成為夫妻。晚宴正式開始，在交換誓詞環節，夫妻倆收起搞笑個性，對彼此甜蜜告白，陳漢典哽咽說：「妳就是我想生活一輩子的人，謝謝妳讓我生命變得更完整。」而LULU也坦言原以為自己很獨立、勇敢，「你知道我怕輸怕丟臉，但我最怕的是我不能沒有你」。LULU一進場就忍不住落淚，她在誓詞中提到：「親愛的老公，謝謝你不管發生什麼事都是我最好的朋友，在你面前我可以是完整的自己。」透露陳漢典總是用最溫柔的眼神，陪伴她最破碎的時刻，即使自己廚藝普通到不行，仍被對方稱讚成是米其林三星。不過，LULU話鋒一轉，突說嫁給陳漢典有個小小的缺點，「原以為我很獨立勇敢，但我現在變得不能沒有你，你知道我怕輸、怕丟臉，可是我最怕的是不能沒有你」。LULU繼續說，若下輩子彼此身分不同，也請陳漢典務必要找到她，「不然我會很傷心很傷心，老公我愛你，這次保證萬無一失了」。陳漢典則甜蜜回應：「可以站在這跟妳交換誓言是我最幸福的時候，我會好好感受現在，用力記住一切，過幾輩子我都不會忘記。」陳漢典提到自己常在想活著的目的是什麼？「我的目的就是找到愛的人，她也愛我，一起有個家、生女育兒，攜手過一輩子」，如今已完成一半，陳漢典也向LULU說：「妳就是我想生活一輩子的人，妳讓我變得更勇敢、更能做自己，謝謝讓我生命變得更完整。LULU與陳漢典也在親友的見證下甜蜜親吻對方，幸福模樣相當催淚。