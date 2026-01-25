我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳宗憲（如圖）在陳漢典、Lulu的婚禮上自稱是「受害者」，自嘲玩笑不要亂開。（圖／記者蘇詠智攝）

▲吳宗憲（左起）擔任陳漢典、Lulu的婚禮證婚人，一起擺出《綜藝大熱門》的動作，笑言感覺像在錄節目。（圖／記者林柏年攝）

陳漢典與Lulu的婚禮請來合作10多年的吳宗憲來擔任證婚人，吳宗憲火力全開、有顏色的笑哏不斷，聽得Lulu一度想制止，卻完全攔不住。他也語出驚人：「Lulu肚子裡已經懷了漢典的孩子......兩天。」陳漢典在一旁也只能陪笑，吳宗憲還打趣稱《綜藝大熱門》的導播也在場，簡直就像在錄節目。吳宗憲在台上直呼自己是「被害人」，和陳漢典、Lulu合作12年只有最後一年看出小端倪，覺得Lulu「走路怪怪的」，買了房子在內湖，應該要往右轉，不解為何陳漢典開車也往右轉？而且Lulu買房，冷氣他都送了，卻都沒被邀過去，大嘆：「原來屋子裡藏了野男人，而且不用看臉，看背影我都知道是誰！」他表示自己就是好奇心強，故意跟著陳漢典的車子，發現他的車子右轉、右轉再右轉，竟然就和Lulu的車會合了。 然後再休息是，他們兩個在同一間，大家從外面丟鑰匙進去，結果陳漢典「插進去拔不出來」，Lulu在旁邊一直喊快點，有顏色的笑料讓Lulu尷尬直呼：「賣講這款話。」但吳宗憲沒停止，還笑稱跟Lulu、陳漢典有個3人群組，本來就「典Lu宗」，後來讓Lulu去管理，名字就改叫「Lu管中」，聽得Lulu臉上又有點尷尬，吳宗憲自嘲：「典典在藝能界零負評，我的負評就多了。」他坦言演藝圈需要更多的歡樂，地球上最偉大的就是這些搞笑的人，給世界這麼多美好，這麼多愛。他笑言終於可以大方祝他們早生貴子，話鋒一轉就「驚曝」Lulu已經懷孩子兩天，聽得她只能再三搖頭否認。吳宗憲也自嘲以後千萬不要亂開玩笑，直問他們：「你們昏頭了？幹嘛結婚，你們真的有相愛嗎？」Lulu和陳漢典不停點頭：「有有有。」吳宗憲最後說道：「做出這個決定，一生不能再改變，要直到永遠。」