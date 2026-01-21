我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lulu（右2）分享與陳漢典（左2）及爸爸媽媽一起拍下的婚紗照。（圖／Lulu 黃路梓茵FB）

陳漢典、Lulu（黃路梓茵）將在本週日（1/25）舉辦世紀婚禮，夫妻倆也陸續公開超美婚紗照。而今（21）日，Lulu在社群分享與陳漢典，以及爸爸媽媽的婚紗合照，一家四口都露出開心笑容，Lulu也幸福喊：「集結全世界的最會最用心的人在這裡」。Lulu即將在本週末與陳漢典舉行婚禮，近日她也散發出滿滿幸福氛圍，不斷分享超美婚紗照，而今日，她公開夫妻倆與爸爸媽媽、以及經紀團隊的合照，開心表示：「大合照都是最可愛的那一種」，並感謝所有人的幫忙，直呼：「集結全世界的最會最用心的人在這裡」，流露出滿滿幸福感。而在公開婚紗照後，許多人都問她是在哪家拍跟價錢，她也給出答案，「全世界最會拍照、最會攝影、最會化妝、最會弄頭髮、最會造型、最會找場地、最會做耳環、最會講好話的、最會的經紀人助理、最會的爸爸媽媽⋯都在這裡了」，大讚是無價團隊，並透露是自己跟團隊企劃再寫文案，開玩笑表示：「還是說我們來開一個『明星婚顧公司』來接案好了」。原來Lulu跟陳漢典的婚紗照，都是由自己跟團隊親自打造，難怪看起來幸福感滿滿，粉絲也再度為他們獻上祝福，「太可愛的畫面、太可愛的一對，祝褔你們一直幸福喔，大大恭喜」，「恭喜典Lu夫妻，看到你們終成眷屬，自己也甜滋滋好幸福好開心」。而照片中的所有人，也都露出燦爛笑容，只見Lulu父母在陳漢典與Lulu兩邊，一起微笑看向鏡頭，其中一張4人一起大笑的照片，更是看起來非常自然又真實。除此之外，Lulu也公開跟經紀人團隊的合照，每個人的臉上都洋溢著開心笑容，沉浸在這對新人的幸福氛圍中。