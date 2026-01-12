我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳漢典在演藝圈多年，絕少有耍大牌之類的負面傳聞。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲陳漢典、Lulu挨批耍大牌！兩人搭星宇頭等艙畫面曝光，開心高喊是人生的第一次。（圖／Lulu IG@sunnygirl800424）

▲陳漢典結婚後難得沾上負面傳聞，卻被澄清是烏龍誤會。（圖／記者陳明安攝影）

陳漢典與Lulu（黃路梓茵）近日捲入搭乘星宇航空頭等艙、被爆料在機上耍大牌不讓人用廁所的爭議，雖然空服員已解釋，是該公司既定流程，可是陳漢典昔日被封「最強綠葉」、在AI搜尋「陳漢典耍大牌」更會顯示「無相關傳言」，還列出他會跳舞、會模仿等4項關鍵優點，竟然在婚後有了罕見的負評。被封「最強綠葉」的陳漢典，連透過AI搜查，結論都是幾乎沒有耍大牌的負面傳聞，還稱他具備會跳舞、會模仿、在《康熙來了》身段低與主持人互動佳、和Lulu結婚好感度加分等4關鍵優點。至於耍大牌這個關鍵字，也被澄清他長期以來都以「卑微、敬業、好脾氣」的形象著稱，大部分與他相關的負面關鍵字，通常是源自於，或是近期發生的過去陳漢典最著名的「摩鐵事件」、當時被拍到帶女友一起進了汽車旅館，因為緊張、試圖躲避媒體，曾引發一陣討論，後來在節目上則常以此自娛，「207號房」也成了觀眾皆知的笑哏。這件風波是個人私生活，且當時他的態度有點困窘，也和「耍大牌」的高傲態度完全不同。在演藝界多年，陳漢典雖然尚未成為可以扛起整個節目的大哥級主持人，卻是幾乎沒有負評的最強綠葉。他最早讓觀眾有印象的《康熙來了》，節目裡小S與蔡康永經常調侃他「沒禮貌」、「紅了就大牌」、「居然敢回話」等，看似嫌棄實際上是設定的橋段，反而突顯他受氣包的形象，不少工作人員都曾公開讚他私下很有禮貌、看到人一定會打招呼。