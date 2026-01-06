我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lulu（右）與陳漢典（左）到日本富士山拍婚紗照，貴賓室餐點好吃到讓Lulu直呼「好險有結婚」。（圖／Lulu IG@sunnygirl800424）

藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在去年10月20日登記結婚後，將於本月25日於台北文華東方酒店舉行婚禮，近日他們陸續公開喜帖與到日本富士山前拍的婚紗照。而昨（5）日，Lulu在IG上傳前往日本的影片，兩人透露這趟旅程是航空公司董事長張國煒送頭等艙座位當新婚大禮，直接對鏡頭敬禮喊「謝謝國煒」，Lulu還在吃到貴賓室餐點後，好吃到直呼「好險有結婚」，陳漢典馬上回「合作愉快」，超有默契的互動讓大家笑翻。Lulu在昨日PO出跟陳漢典一起搭飛機到日本的影片，兩人一現身機場，陳漢典跟Lulu就驚喜直呼是人生第一次搭頭等艙，還感動的對鏡頭敬禮喊「謝謝國煒」，陳漢典爆料張國煒還邀請他們坐駕駛艙，Lulu急揮手笑說「先不要」。接著兩人到貴賓室吃飯，餐點還好吃到讓Lulu感動表示「好險有結婚」，陳漢典馬上搞笑回：「不是這樣說，應該說合作愉快」，超默契的互動讓大家都笑翻。粉絲看到影片後都忍不住直呼像在看綜藝，「明明是恩愛的影片，卻一直有在看節目的感覺」、「這個默契真的看了好爽」、「合作愉快超好笑」、「奇怪看一看覺得在看節目，但氛圍好清新，太多愛要噴出來的眼神藏不住欸，要瘋啦」等。陳漢典與Lulu今公開多張婚紗照，Lulu頭戴長頭紗、身穿低胸唯美純白禮服，陳漢典則身著英挺帥氣西裝，在清晰的富士山美景下完成婚紗照拍攝，甜蜜依偎互動閃瞎眾人。夫妻倆在拍攝婚紗的過程中，遇到連續5天大晴天，在富士山美景加持下，拍出大量美照。對於決定遠赴日本富士山拍攝婚紗照的原因，陳漢典也給出解答，他形容富士山給他的第一印象就是「穩定感滿滿」，笑說雖然有時候天氣不好會看不到，但只要風雨、烏雲一散，它就還是在那裡，就像我們一樣，「無論發生什麼事，都會一直站在彼此身邊」。Lulu也有同樣感觸，認為生活中不可能天天都是好天氣，難免會有爭執、摩擦或情緒低潮，但重要的是，這個人始終在身旁支持著你，「就像富士山一樣，不管看不看得到，它都在那裡」。