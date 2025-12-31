我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人Lulu（黃路梓茵）今（31）日將擔任高雄跨年晚會主持人，陪伴民眾跨至2026，稍早她於社群IG吐露心聲，自己已連續12年主持跨年，並回顧2025年忙碌於金鐘獎主持、與陳漢典婚禮籌備、舞台劇排練及新專輯內容，馬不停蹄程度令Lulu數度崩潰大哭。Lulu在社群IG表示，從22歲起就主持跨年晚會活動，無論大大小小的舞台，她都用盡心力表演、做功課，「然後就每年主持22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32，一路到33歲！」拚命程度連Lulu本人都覺得可怕。Lulu回顧起2025年，簡直只能用「忙」1字來註解，金鐘獎準備上台前還在確認與陳漢典婚禮內容，準備舞台劇時要一邊對焦新專輯，結束上一個主持就衝去練跨年表演，「每一件事對我來說都很重要。」Lulu時常感到焦頭爛額，忙到作嘔、數度淚崩大哭。好在2025年即將過去，為迎接新的一年，Lulu打趣許了新願景，「新年的願望就是可以輕鬆過日子！拜託給我可以一直出門玩，或是一直躺著做spa的小日子！」言論一出，引來不少粉絲留言打氣，對Lulu敬業又認真的態度感到敬佩，並喊話繼續會喜愛著她。