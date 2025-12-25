我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lulu（右）與陳漢典（左）今年驚喜宣布交往消息，10月就到戶政事務所登記了。（圖／陳漢典臉書）

▲ 陳漢典（左）、Lulu（右）婚宴選擇送親友喜憨兒喜餅，傳達公益理念。（圖／記者葉政勳攝）

主持搭檔陳漢典、Lulu（黃路梓茵）今年正式升格為夫妻，9月宣布婚訊後，10月20日就現身戶政事務所登記結婚。而兩人早在9月19日就被目擊到文華東方酒店進行婚宴場勘，據悉，婚禮日期也已定案，就在明年的1月25日。Lulu受訪時也坦言：「婚禮訂金已經付了，喜帖也印好」，就算行程再忙也不會改婚期，笑虧訂金拿不回來。據《CTWANT》報導，陳漢典、Lulu宣布要結婚後，9月就已經選好婚禮場地，兩人19日被拍到現身文華東方酒店場勘，從入場動線到新娘休息室及餐點，當天共花費5小時，一一對細節做了確認，可見小倆口的用心。至於婚禮日期被爆訂在1月25日，對此，Lulu與陳漢典的經紀人都不否認，僅低調回應《NOWNEWS今日新聞》：「」看來是想最後再向外界統一宣布日期。而從Lulu日前滿檔行程來看，若要在1月底完成婚禮，25日確實是絕佳時機，因為Lulu 31日就要緊接著主持《紅白藝能大賞》，今年末到明年初工作都超級多。Lulu受訪時也坦言最近總覺得時間不夠用，脾氣也因此變得暴躁，但她笑說婚宴訂金已經付了，所以再忙都不會改期，不然訂金拿不回來。另外，喜帖的部分，Lulu也透露已經準備好了，並表示當天桌數不會超過80桌。Lulu日前出席活動時，也談到婚禮的風格走向，她笑說自己會打扮成風情萬種的新娘，當日整體造型由擔任設計師的妹妹親自出馬，吊足眾人胃口。Lulu也坦言自己小時候嚮往過公主般的婚禮，在籌備的過程中夫妻都會一起協商溝通，非常包容、體諒彼此。