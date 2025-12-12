我是廣告 請繼續往下閱讀

▲婚禮除了會邀請伴郎伴娘，陳漢典（圖左）與Lulu（圖右）透露婚禮是以可愛風格為主，婚禮當天舞台上也會有很多活動，希望能賓主盡歡。（圖／記者葉政勳攝影）

陳漢典與Lulu（黃路梓茵）於10月20日登記結婚，正式升格為夫妻，今（12）日兩人代言喜憨兒喜餅，鬆口婚禮籌備進度「5566」，目前已先確認賓客名單，接下來才會廣發邀請函，至於婚禮桌數？兩人笑說大概是40到80桌之間，擔心人氣低落。婚禮除了會有伴郎伴娘，Lulu也透露婚紗風情萬種，一旁的陳漢典更直呼：「很火辣！」而兩人新婚也不免被問到做人進度，突然表示今天是「一家三口」，因為帶了喜憨兒喜餅來到現場，讓全場笑翻。至於生小孩計畫則一切隨緣。陳漢典與Lulu這次婚禮選擇喜憨兒喜餅，籌備人生大事也不忘做公益，被問到婚禮籌備進度，夫妻倆笑說目前仍是5566，但每天都有往前推進，場地也已經確認。至於桌數部分， Lulu透露應該介於40至80桌之間，因為還尚未確認出席的賓客名單，再加上尾牙季，笑說：「我們也怕人氣低落。」另外，除了會邀請伴郎伴娘，兩人透露婚禮是以可愛風格為主，婚禮當天舞台上也會有很多活動，希望能賓主盡歡。被問到婚紗的尺度？Lulu表示4個字「風情萬種」，有各種風格，耍美不落人後，老公陳漢典則直呼覺得很火辣，讓人期待。另外，日前也飛往日本拍婚紗，之後也會慢慢跟大家分享拍攝成果。身為尾牙熱門人選的兩人，會不會因為籌備婚禮推掉尾牙工作？陳漢典、Lulu開玩笑說「還是會有些開銷，（尾牙）盡量不要漏接」，也歡迎各大公司找他們主持，自薦：「我們cp值很高喔。」此外，陳漢典、Lulu工作行程滿檔，就連登記結婚的日期也是好不容易才喬出來，笑說：「我們不看農民曆只看行事曆。」雖然登記前有先看日子，但兩人時間都湊不起來，所以即使結婚當天沒有寫「宜嫁娶」，但仍風雨無阻，完成終身大事。