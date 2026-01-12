明星夫妻檔Lulu（黃路梓茵）、陳漢典近日深陷耍大牌風波，被控搭乘星宇航空頭等艙時霸佔前方廁所；對此，星宇及陳漢典都有出面否認，而這也不是夫妻倆第一次被人誤會。Lulu 2022年時，就遭影射是雙面人，只因節目《大學生了沒》班底Sabrina（吳怡德）分享一名同為《大學生》出道的女星，會在背後說人壞話，見面時又與對方裝麻吉，並表示該女星現在很大牌，Lulu就因此中槍。
《大學生》班底爆料某女星是雙面人 Lulu遭影射
Sabrina 2022年時在節目《小姐不熙娣》透露自己當初退出《大學生》的原因，就是因為發現其中一名女星太雙面，讓她受不了演藝圈黑暗面，因此才離開節目。Sabrina指出，該女星是比她早進節目的老班底，「她就很常會在外面休息的區域跟大家聊天，然後罵別人，就罵其他還沒來的班底。」結果被她罵的當事人到場後，女星又立刻變臉，跟對方裝麻吉，讓Sabrina看傻。
Sabrina還透露關於該女星的線索，表示她後來在演藝圈發展得不錯，可以說是「非常紅」，主持人小S因此忍不住走到Sabrina身邊想聽答案。在得知女星真實身分後，小S也露出驚訝表情，直呼：「好精彩喔！」該片段後來在網路上掀起熱議，觀眾蒐集線索後，紛紛將矛頭指向Lulu，懷疑她就是那位雙面女星。
Lulu發文澄清後遭打臉 黃子佼還幫緩頰
Lulu對於自己被影射一次感到相當無奈，當時還在臉書發文強調：「謠言止於智者、公道自在人心，願閱聽大眾心中都有一顆明辨是非的心」。Lulu也說自己2013年就離開《大學生》了，根本沒和Sabrina同期錄影過，「我覺得要製造節目效果可以理解，但若要營造這種聳動的故事來博眼球，就要有把它全部講完的勇氣，不然話說一半如鯁在喉，也使人無端捲入紛爭」。
不過事後有網友挖出Lulu同台Sabrina的畫面，質疑Lulu說謊，當時還沒翻車的黃子佼還出面幫Lulu解釋，「因為主持人每一天累積會遇到的受訪者，非常多，包括素人，甚至改過名字。所以LULU沒想起來就這樣寫，似乎可以理解，況且9年欸，也可能根本不記得。」
Lulu後來也再度回應：「煩請這些悠閒的網友們適可而止，謝謝你們的指教。9年前搭話的人要怎麼記？後來她也來過《大熱門》呀，怎麼不貼上來呢？重點根本不在此，清者縱使自清，被這樣用帶風向的方式做報導，對方道歉、S姐道歉、製作單位道歉一百次都沒有用了～我到底要扛這個黑鍋到什麼時候呢？唉～快煩死了！」最終風波才逐漸落幕。
影片來源：YouTube
