藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）去年10月登記結婚，近日還搭乘星宇航空前往日本拍婚紗照，想不到兩人卻被爆料在機上耍大牌、霸佔廁所。對此陳漢典無奈回應：「公道自在人心」，星宇也強調前方廁所本來就會優先留給頭等艙客人使用。而Lulu日前才在IG公開一連串搭乘頭等艙的影片、照片，笑喊這是兩人的第一次頭等艙體驗，看得出來他們很享受這趟旅程。
陳漢典、Lulu挨批耍大牌 搭星宇頭等艙畫面曝光
Lulu公開與陳漢典的婚訊後，星宇航空董事長張國煒特地為他們送上新婚大禮，那就是頭等艙飛日本的來回機票招待。Lulu 5日就在IG發文感謝張國煒：「從貴賓室體驗到機艙本身，我們基本上下巴是一直處於掉下來的狀態，整個一度不想下飛機了」。隨後也公開2段她與陳漢典的搭機影片，兩人都笑說這是人生第一次搭頭等艙，更興奮直呼：「好險有結婚」。
陳漢典、Lulu竟被控霸佔廁所 星宇航空解釋了
只見夫妻倆從體驗貴賓室到搭機，一路上都不停發出驚呼，張國煒也特地準備兩人的Q版照片插在蛋糕上，祝賀他們新婚。本來這是一段合作佳話，想不到結束旅程後，卻有網友在Threads爆料，稱Lulu與陳漢典耍大牌，霸佔機上飛機不讓其他乘客使用。
對此，星宇航空空服員現身回應，表示當頭等艙有乘客時，員工會引導商務艙乘客使用後方洗手間，這是公司既定流程，坦言這問題也困擾組員很久，但因艙等設計與法規問題，因此必須要執行此程序。網友們也紛紛替陳漢典夫妻解釋，「不是因為搭乘的是藝人，而是頭等艙有旅客的時候，前面洗手間就會是頭等專用，真的沒什麼好客訴的。」
陳漢典、Lulu婚禮辦在文華東方 25日正式登場
而陳漢典和Lulu在日本的5天都遇上好天氣，幸運可以看到富士山，還拍下浪漫唯美的婚紗照，各種新婚點滴都可以在他們的社群上看到。兩人也選在本月25日於台北文華東方酒店舉行婚禮，屆時預計會邀請演藝圈眾多大哥大姐和親友赴宴，當天文華東方勢必會星光熠熠，希望不要再有類似耍大牌的誤會出現。
影片來源：Lulu IG
而陳漢典和Lulu在日本的5天都遇上好天氣，幸運可以看到富士山，還拍下浪漫唯美的婚紗照，各種新婚點滴都可以在他們的社群上看到。兩人也選在本月25日於台北文華東方酒店舉行婚禮，屆時預計會邀請演藝圈眾多大哥大姐和親友赴宴，當天文華東方勢必會星光熠熠，希望不要再有類似耍大牌的誤會出現。