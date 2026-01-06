藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵）婚禮將在本月25日於台北文華東方酒店舉行，今（6）日兩人也在社群平台instagram上曬出兩人在日本富士山前拍攝的婚紗照，在日本入住飯店也同步曝光，即是「虹夕諾雅 富士」，號稱是日本首座豪華露營度假村，有超大露台可坐擁富士山美景，住宿一晚號稱單人5661元起，但是若是想看到富士山的房間，近日一、二月的房價最低不含餐的價格都要每晚破2萬。
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）近日不斷於instagram公開兩人出國行程，包含搭乘星宇航空並首次體驗頭等艙且開箱了貴賓室餐點，還公布了多張婚紗照，背景可見清晰的日本富士山，兩人都公布入住飯店就是「虹夕諾雅 富士飯店」，該飯店最大賣點是有超大露台，且坐擁富士山美景，由此判斷有富士山之照片，應有不少就是在飯店前方湖畔拍攝。
五星級的「虹夕諾雅 富士飯店」，號稱是日本首座豪華露營度假村，每間房間都有超大獨立露台，不少房間更是可以直接在房間內就將富士山全景與河口湖風光盡收眼底，也因此飯店提供可在房間內享用的早餐，包含鑄鐵鍋烘烤的麵包、煙燻香腸及山梨縣產時令水果，而晚餐更有壽喜燒、涮涮鍋等多種選項，另外飯店還會提供森林散步、露營、瑜珈等多樣化體驗行程，都是「虹夕諾雅 富士飯店」的一大特色。
想住「虹夕諾雅 富士飯店」躺床看富士山 每晚破2萬元
《NOWNEWS》記者實際上「虹夕諾雅 富士飯店」官網查詢，業者標榜每人每晚最低5661元起就可入住，但是查看近日一月、二月之房價，最低每人每晚則是8317元起，而且若是想要跟陳漢典與Lulu一樣入住看得到富士山的房型，每晚則需破2萬，且此為沒有含餐（無早餐、無晚餐）之價格。
有富士山景觀飯店還有很多家： 秀峰閣湖月、拉維斯塔富士河口湖度假村
這幾年不少旅客都喜歡到日本看富士山，不只是「虹夕諾雅 富士飯店」，當地也有許多在富士山腳下的飯店也都標榜有富士山景觀，像是2023年全新裝修的「秀峰閣湖月Shuhokaku Kogetsu」，全房型面湖正對富士山，對面更是知名的楓葉季紅葉迴廊，飯店內設施包含富士山景觀足浴露台，而下午還提供Happy Hour免費飲品。
另外也有「拉維斯塔富士河口湖度假村 La Vista Fujikawaguchiko」，外觀採用法國城堡設計，幾乎所有房型皆能看到富士山與河口湖的美景，部分房間還配備有私人露天溫泉浴池及陽台。除了大浴場，更設有可預約的免費湯屋。
資訊來源：虹夕諾雅 富士、Lulu、陳漢典
