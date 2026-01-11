陳漢典去年宣布與Lulu（黃路梓茵）結婚，星宇航空董事長張國煒特別送上頭等艙機票當作禮物，日前小倆口赴日拍攝婚紗，怎料卻遭網友投訴，因頭等艙坐著陳漢典夫婦而被空服員阻擋使用廁所，質疑是耍特權。對此，陳漢典昨（10）日受訪時無奈回應：「公道自在人心。」而星宇航空客服也回覆該名網友，強調不會因乘客身分提供額外優待。
陳漢典搭星宇遭控耍特權 回應：公道自在人心
陳漢典昨日受訪時，表示當下根本不知道發生這件事，對網友的指控他說：「公道自在人心，事情過了就過了。」直言與Lulu都是正常搭機。而這名網友向星宇航空投訴後，收到客服最新回應前調「不會因乘客身分提供額外優待」，不過前方廁所優先提供頭等艙使用。
網控使用頭等艙廁所遭阻 星宇航空駁特殊待遇
而貼文一出，引來網友熱議，當天服務的空服員也現身貼文下方留言，表示當頭等艙有乘客時，會引導商務艙乘客使用後方洗手間，這是公司既定流程，坦言這問題也困擾組員很久，但因艙等設計與法規問題，因此必須要執行此程序。
回顧整起事件，網友在Threads上抱怨，搭乘星宇航空從東京返台時，途中想上廁所，看到前方靠駕駛艙那間是亮綠燈，準備向前走卻遭空服員攔下，請他使用後面的廁所。事後得知頭等艙坐的是陳漢典與 Lulu夫婦，讓原PO質疑耍特權。
對此網友留言緩頰，表示「不是因為搭乘的是藝人，而是頭等艙有旅客的時候，前面洗手間就會是頭等專用，真的沒什麼好客訴的」、「我坐過兩次星宇頭等（艙），確實有看到空服人員勸退想過來使用衛生間的商務艙客人」、「付的錢不同，自然能提供的東西也就更多，頭等艙客人還要跟別的艙擠廁所？」
