▲陳漢典（如圖）今（10）日出席活動，提及先前他和太太Lulu搭星宇航空出國拍照，有旅客抱怨被禁止使用廁所，質疑航空公司給他們夫妻倆特權，他無奈表示，對這件事情完全不知情。（圖／記者葉政勳攝影）

▲陳漢典（中）今天出席《黑白大廚》活動，作為即將舉辦婚宴的新郎倌，他看起來相當神清氣爽。（圖／記者葉政勳攝影）

藝人陳漢典今（10）日現身台北 101，出席知名實境秀《黑白大廚》的「胡蘿蔔料理地獄」宣傳活動。關於他和太太Lulu（黃路梓茵）日前赴日拍攝婚紗時的意外插曲，有網友抱怨搭乘星宇航空時，因頭等艙坐著陳漢典夫婦而遭空服員阻擋使用廁所，質疑兩人享有特權一事，陳漢典受訪時無奈表示：「我完全不知道這件事，公道自在人心。」並還原當時狀況。整起事件源於陳漢典與Lulu為籌備婚禮，特地飛往日本富士山與河口湖取景拍攝婚紗。這趟旅程的來回頭等艙機票，是由星宇航空董事長張國煒大方贊助。但有網友在社群平台上發文抱怨，指自己搭乘商務艙時欲使用頭等艙廁所遭拒，後來發現那區乘客就是陳漢典夫婦，質疑航空公司對藝人比較好，對乘客不公平，有差別待遇。陳漢典今日在活動現場澄清，他表示自己當下根本不知道發生這件事，「我們就是很正常地出去拍個照、搭飛機，就這樣而已。」他表示，對於網友的指控感到一頭霧水，但也說不會太過在意，「公道自在人心，事情過了就過了。」揮別機上的不愉快，談及即將在1月25日在台北文華東方酒店舉辦的婚宴，陳漢典超級期待。他表示，預計席開50至60桌，為了呼應今日活動主題，他還幽默笑稱屆時婚宴菜色，一定要有胡蘿蔔料理。作為新郎官的他，目前也還在構思婚禮誓詞。隨著農曆新年將近，陳漢典、Lulu結婚後首次以夫妻身分過年。他也大力稱讚Lulu的妹妹、他的小姨子路馬力，是這次婚禮的視覺設計總監，成果讓他非常驚艷。至於新郎倌過年要包多少給岳父岳母以表孝心？陳漢典思考了一下，「我們是家人，一定會準備，也會再討論一下。」