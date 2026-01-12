我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S（左）和蔡康永是陳漢典的貴人。（圖／翻攝自YouTube 我愛貓大）

▲Lulu、陳漢典搭星宇航空頭等艙被投訴。（圖／翻攝自Lulu IG@sunnygirl800424）

陳漢典和Lulu將在1月25日舉行婚禮，日前他們到日本拍攝婚紗搭乘星宇航空，卻被投訴濫用特權，陳漢典也無奈說「公道自在人心」並還原真相。事實上，陳漢典出道以來一直有零負評主持稱號，在檯面上效果十足，但私下為人低調也沒有緋聞，唯一認愛是2013年時曾被拍到和一名長髮妹進出摩鐵，當時《康熙來了》還特別以這個當作主題做一集，小S瘋狂虧他，反而化解了令人尷尬的感情爆料。陳漢典2013年時曾被拍到和一名長髮妹上摩鐵，當時女方還被拍到手上拿著207號房卡，陳漢典發現被拍第一時間驚訝，但隨後馬上把口罩給女方，並點頭認了戀情，但事後陳漢典經紀公司給出的回應是，兩人僅是朋友。即便如此，由於當時陳漢典正擔任《康熙來了》助理主持，節目還以此為主題開了一集節目，開場就是陳漢典和女方坐在車裡被拍到的畫面，他還還原當天穿著，小S和蔡康永一直虧他，蔡康永還幫他解釋，藝人會上摩鐵，有可能也是去參加派對，「這個小朋友還算是正派的人。這件事我們已經消遣他八萬次，已經不好意思再消遣他。」小S接著問陳漢典，是否真的有推薦的摩鐵，該集還邀請許多藝人，聊摩鐵是否真的是時下年輕人開派對的首選，優點是什麼，轉到一個比較正經又有趣的方向。說小S和蔡康永是陳漢典的貴人一點也不爲過。陳漢典和Lulu（黃路梓茵）日前赴日拍攝婚紗時搭乘星宇航空，沒想到卻遭旅客抱怨，頭等艙坐著陳漢典夫婦而遭空服員阻擋使用廁所，質疑兩人享有特權一事，陳漢典受訪時無奈表示：「我完全不知道這件事，公道自在人心，我們就是很正常地出去拍個照、搭飛機，就這樣而已。」而他和Lulu將在1月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，預計席開50至60桌。