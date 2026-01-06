我是廣告 請繼續往下閱讀

陳漢典、LULU 去年10月20日登記結婚，兩人將於1/25於文華東方飯店辦婚宴，今（6）日小倆口公布一系列婚紗美照，在富士山前浪漫依偎、親密碰鼻的模樣令人稱羨。近日，陳漢典、LULU陸續寄出喜帖，由LULU 的妹妹「路馬力」親自操刀設計，更暗藏著婚禮當天的布置彩蛋，透露會以「我們一人一個小樂園，但最後會在同一個地方相遇」的概念呈現。兩人今公開多張婚紗照，LULU頭戴長頭紗、身穿低胸唯美純白禮服，陳漢典則身著英挺帥氣西裝，在清晰的富士山美景下完成婚紗照拍攝，甜蜜依偎互動閃瞎眾人。在拍攝婚紗的過程中，遇到連續五天大晴天，在富士山美景「加持」下，拍出大量奇蹟美照。為何會決定遠赴日本富士山拍攝婚紗？陳漢典形容富士山給他的第一印象就是「穩定感滿滿」，笑說有時候天氣不好會看不到它，但只要風雨、烏雲一散，它就還是在那裡，就像我們一樣，「無論發生什麼事，都會一直站在彼此身邊」。LULU也有相同感觸，認為生活中不可能天天都是好天氣，難免會有爭執、摩擦或情緒低潮，但重要的是，這個人始終在身旁支持著你，「就像富士山一樣，不管看不看得到，它都在那裡」。另外，喜帖則由LULU妹妹設計，除了兩人的甜蜜婚紗照，周圍還圍繞著一群手牽手跳舞、唱歌的可愛動物插畫，畫面喜氣洋洋又童趣十足，完全呼應這對新人溫暖、活潑又不按牌理出牌的風格。LULU 笑說：「那些動物就是代表我們的親友們，大家手牽手一起來參加我們的婚禮。」並預告婚禮當天的整體視覺設計將比照這個概念呈現。陳漢典、LULU這趟拍婚紗行程，獲得星宇航空、日本星野集團兩大企業大力支持，星宇航空的董事長張國煒在得知這對新人喜訊後，豪氣地送給兩人日本來回「頭等艙」機票，讓LULU開心笑說：「真的很感謝！」透露兩人都是人生第一次搭頭等艙，好像劉姥姥逛大觀園，完成「邊拍婚紗、邊度蜜月」的夢幻行程。