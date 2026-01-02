藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）婚禮將在本月25日於台北文華東方酒店舉行，今（2）日稍早喜帖樣式及內容曝光，鮮紅風格、可愛插畫，加上誠摯邀請的文字，相當用心，同時也見到夫妻倆遠赴日本富士山前合拍婚紗照，時而鼻磨鼻、時而肩靠肩緊黏在一起，畫面超級幸福，讓親友感受到滿滿粉紅泡泡，迫不及待2人的世紀婚禮趕快到來。
從社群Threads＠erin67623曬出的畫面中可見，陳漢典與Lulu開始寄發婚禮喜帖，時間、地點確定在本月25日台北文華東方酒店舉行，裡頭除了充滿感謝的邀請文字之外，也附上了2張浪漫婚紗照片，夫妻倆到了日本富士山前合影，時而鼻磨鼻、時而肩靠肩緊黏在一起，畫面相當美好。
上月12日，陳漢典及Lulu同框出席公益活動，大方分享婚禮是以可愛風格為主，當天舞台上也會有很多活動，希望能賓主盡歡，女方則被問到婚紗尺度？Lulu語帶玄機地說，飛往日本拍婚紗「風情萬種」耍美不落人後，陳漢典在一旁直呼很火辣，讓人期待。
陳漢典、Lulu也自爆，先前登記結婚的日期很難才喬出來，「不看農民曆只看行事曆！」身為尾牙熱門人選的陳漢典及Lulu，會不會因為籌備婚禮推掉尾牙工作？2人開玩笑說：「還是會有些開銷，尾牙盡量不要漏接！」喊話各大公司邀約「我們cp值很高喔！」
🔺資料來源－
Threads＠erin67623、Lulu IG
