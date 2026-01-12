我是廣告 請繼續往下閱讀

▲很多人說陳漢典談戀愛後變帥。（圖／翻攝自Threads）

陳漢典和Lulu日前搭乘星宇航空到日本拍婚紗，卻爆出耍特權爭議。陳漢典從節目《康熙來了》走紅，有著超強模仿功力，擔任助理主持時不搶戲卻又總能恰到好處的製造笑料，曾被封為最強綠葉，不過也有人拿這開玩笑，說陳漢典不管在哪個節目都感覺很沒存在感，而陳漢典自從宣布和Lulu結婚，網友對他的評價開始出現不同聲音，有人說他越變越帥，也有人說他越來越健談，現在竟然也開始出現負面新聞了，可見人紅是非多。陳漢典從《全民大悶鍋》模王選拔出道，後來在《康熙來了》擔任助理主持，不搶戲又願意扮醜，接受小S各種調侃，常令觀眾發笑，就連被拍到和女友上摩鐵，也被拿來當成題材做成一集，陳漢典不僅不介意，還懂得自嘲，被譽為危機處理最高標準。陳漢典過去總被說很沒存在感，除了在《康熙來了》之外，後來他主持《綜藝大熱門》在吳宗憲和Lulu旁邊顯得相形失色，而他似乎也鮮少有獨挑大梁的主持機會，小S就曾在金鐘獎上說，以前陳漢典靠她跟蔡康永入圍，現在是靠吳宗憲和Lulu，但自從他宣布和Lulu結婚後，立刻引來話題，也有很多人開始注意到他，討論他究竟是怎麼樣的一個人。就拿陳漢典和Lulu的官宣照來說，許多人都驚呼，「陳漢典原來這麼帥的嗎」、「怎麼很不像漢典」、「幸福真的會讓人變帥啊」，就連出席記者會、訪問，陳漢典都變得非常健談，或許是過去太低調，觀眾幾乎沒看過他放閃，覺得他變了一個人，現如今也開始出現耍大牌爆料。陳漢典和Lulu（黃路梓茵）日前赴日拍攝婚紗時搭乘星宇航空，沒想到卻遭旅客抱怨，頭等艙坐著陳漢典夫婦而遭空服員阻擋使用廁所，質疑兩人享有特權一事，陳漢典受訪時無奈表示：「我完全不知道這件事，公道自在人心，我們就是很正常地出去拍個照、搭飛機，就這樣而已。」而他和Lulu將在1月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，預計席開50至60桌。