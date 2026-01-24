LuLu（黃路梓茵）和陳漢典去年10月登記結婚，預計明天（25日）舉辦婚禮，夫妻倆在演藝圈人緣好，LuLu今天透露，收到郁方夫婦親自送來的珠寶禮盒，「我們太幸福了！有一群這麼愛我們的哥哥姐姐！」
LuLu喜收斐儷新婚大禮 郁方夫妻親自送達展誠意
今天稍早，LuLu在粉專發文，興奮地說：「不可能一大早獲得一個來自斐儷珠寶的新婚大禮，還是Steven哥跟郁方姐親送！」曝光的照片，LuLu手拿一只深綠色紙袋，上頭印有「斐儷珠寶」的品牌英文字，身旁則是老公陳漢典，後方為郁方與丈夫、斐儷珠寶總經理陳昱羲。
LuLu大呼：「已經是太感動了！我們太幸福了！有一群這麼愛我們的哥哥姐姐！」網友感染小倆口的新婚喜悅，「幸福美滿送給你」、「你們這一對太可愛太幸福，各位哥哥姐姐忍不住要疼你們」、「因為你們值得被愛」、「天作之合在一起幸福美滿一輩子！」
郁方送黃鑽項鍊給LuLu 送禮背後意義曝光
而郁方則是發文開箱送給新婚夫妻的禮物，原來是一條鑲有黃鑽的項鍊，郁方幽默地說：「因為黄路梓茵姓黃，所以我們送了黃鑽，希望Lulu平常日子可以方便佩戴，只能說還好她姓黃不姓藍，藍鑽可能貴一點！我家老爺說不能送太大的，這樣漢典才有表現的機會！」
LuLu、陳漢典文華東方辦婚宴 席開80桌場勘5小時
LuLu和陳漢典的婚宴將在1月25日於台北文華東方酒店舉行，據了解，當天席開80桌，宴請雙方親友和演藝圈長輩、友人，據《CTWANT》報導，早在9月中旬，LuLu和陳漢典就被拍到現身酒店進行場勘，兩人當天和工作人員確認入場動線、新娘休息室及試菜，前後長達5小時，可見小倆口對人生大事的審慎程度。
資料來源：Lulu 黃路梓茵臉書、好門媳婦的秘密生活郁小方臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
今天稍早，LuLu在粉專發文，興奮地說：「不可能一大早獲得一個來自斐儷珠寶的新婚大禮，還是Steven哥跟郁方姐親送！」曝光的照片，LuLu手拿一只深綠色紙袋，上頭印有「斐儷珠寶」的品牌英文字，身旁則是老公陳漢典，後方為郁方與丈夫、斐儷珠寶總經理陳昱羲。
LuLu大呼：「已經是太感動了！我們太幸福了！有一群這麼愛我們的哥哥姐姐！」網友感染小倆口的新婚喜悅，「幸福美滿送給你」、「你們這一對太可愛太幸福，各位哥哥姐姐忍不住要疼你們」、「因為你們值得被愛」、「天作之合在一起幸福美滿一輩子！」
而郁方則是發文開箱送給新婚夫妻的禮物，原來是一條鑲有黃鑽的項鍊，郁方幽默地說：「因為黄路梓茵姓黃，所以我們送了黃鑽，希望Lulu平常日子可以方便佩戴，只能說還好她姓黃不姓藍，藍鑽可能貴一點！我家老爺說不能送太大的，這樣漢典才有表現的機會！」
LuLu和陳漢典的婚宴將在1月25日於台北文華東方酒店舉行，據了解，當天席開80桌，宴請雙方親友和演藝圈長輩、友人，據《CTWANT》報導，早在9月中旬，LuLu和陳漢典就被拍到現身酒店進行場勘，兩人當天和工作人員確認入場動線、新娘休息室及試菜，前後長達5小時，可見小倆口對人生大事的審慎程度。
資料來源：Lulu 黃路梓茵臉書、好門媳婦的秘密生活郁小方臉書