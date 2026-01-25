我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lulu曾開箱家中的日系夢幻廚房，光從這一角落就可看出裝潢有多用心。（圖／Lulu黃路梓茵臉書）

▲Lulu的父母在照片中笑開懷，想必很滿意陳漢典這個女婿。（圖／Lulu黃路梓茵臉書）

Lulu（黃路梓茵）和陳漢典修成正果，今（25）日將在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開60桌，估計要花費百萬元。但這對夫妻沒在怕，因為兩人都是演藝圈的拚命三郎，代言、主持接到手軟，收入自然很可觀。尤其是Lulu，她出道時雖然是「小資女」，但如今已經是演藝圈的「隱形富婆」，，驚人財力可見一斑。21歲就從《大學生了沒》出道的Lulu，憑藉著反應快、沒包袱且幽默的形象，深獲觀眾與廠商喜愛，主持過《聲林之王》、《料理之王》、《大老闆聯盟》、《夜市王》、《婚禮歌手》等熱門節目。她拚命在演藝圈工作，除了想紅，更是因為想賺錢、想照顧家人。據悉，但好在Lulu學習能力強、且不怕吃苦，在出道工作近10年後，終於在2021年成功買房，Lulu於2024年受訪時曾透露，當時光是裝潢就豪砸了500萬元，讓她有點心疼錢包，且每月還需扛起高達6位數的沉重房貸。因此即便已晉升「有房一族」，她也絲毫不敢躺平，依然維持拚命三郎的工作節奏。所幸Lulu深受廠商青睞，當年還手握6項產品代言，這也成為她除了主持酬勞外，最穩定且豐厚的收入來源。至於陳漢典，，婚訊曝光後，師父吳宗憲就爆料，他和Lulu談地下戀期間都是在內湖的家裡約會，但後來兩人已經買了新婚房。吳宗憲還吐槽他們搞神祕，，現在想來應該是小倆口低調一起買的。不過關於婚房訊息，Lulu、陳漢典並沒有公開回應過，。據《壹蘋新聞網》報導，該社區單坪為均價73萬元，總價應該要近4000萬，與Lulu買給家人住的60坪豪宅都在南港區，想必是想方便Lulu以後回娘家。