我是廣告 請繼續往下閱讀

▲風田（左起）、楊銘威、曾莞婷、Lulu、陳漢典及黃偉晉今出席《明星製作公司》首播記者會。（圖／記者嚴俊強攝影）

吳宗憲證婚陳漢典Lulu！小S缺席「只有禮金到」

▲曾莞婷（左）與Lulu（中）擁有深厚交情。（圖／記者嚴俊強攝影）

陳漢典、Lulu（黃路梓茵）將於本月25日在台北東方文華飯店舉辦婚宴，今（16）日夫妻倆出席TVBS全新實境《明星製作公司》首播記者會，透露婚宴相關細節，證婚人由吳宗憲擔任，王偉忠與其坐在主桌，小S（徐熙娣）當日無法出席，只有「禮金」到場，Lulu表示，希望當天60幾桌、700多位賓客都能盡興，而被問到做人計劃？陳漢典立刻羞喊：「該來就會來，船到橋頭自然直！」陳漢典、Lulu去年10月登記結婚，本月25日將舉席婚禮，今稍早夫妻倆透露相關細節，當日預計席開60桌，共邀700多名賓客，與2人情同家人的吳宗憲誓言包出200萬紅包，並且擔任證婚人，主桌除了他之外，王偉忠也將會同桌，而陳漢典被問及小S屆時是否出席？他也證實：「S姐說禮金會到，謝謝S姐的祝福。」在Lulu旁邊的曾莞婷，被關心禮金會包多少？曾莞婷神回覆：「她都有憲哥那200萬了」，笑翻眾人，Lulu坦言數目金額不是重點，人到就好了，「莞婷姐平常沒有在少請我吃飯的。」也表示原想找對方擔任伴娘，但發現很難找到匹配的伴郎，更笑說「哪有伴娘比新娘漂亮的！」婚宴現場邀請曾莞婷參加抽捧花環節。記者會上，話題難免不離陳漢典、Lulu近況，夫妻倆被問道做人計劃？2人先是相視而笑，認為順其自然就好，陳漢典羞喊：「該來就會來，船到橋頭自然直！」至於2人結婚後，聲量、工作爆棚，一起在事業上打拚的機會變多了，喊話廠商要多多找他們，「因為結婚有需要一些一些資金，謝謝哥哥姐姐，拜託拜託。」